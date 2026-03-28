Nelle prossime puntate di Beautiful, il pubblico italiano assisterà all'oscura evoluzione di Luna Nozawa.

Agli occhi degli spettatori fermi ai contenuti mandati in onda da Canale 5 a marzo del 2026, Luna Nozawa (interpretata dall'attrice Lisa Yamada) appare ancora come un personaggio cinto da un’aura di intatta purezza. Il suo cammino, snodatosi tra le incertezze di un passato rimasto a lungo in ombra, sembra aver finalmente trovato il proprio porto nella calma riva sentimentale offerta dal giovane RJ. E quella promessa di felicità ha poi trovato la sua definitiva consacrazione nel riconoscimento di Bill Spencer.

Il nome di quel padre ha riempito il cuore di Luna di soddisfazione. Sentirsi una Spencer è l'emozione che l'aiuta a riannodare le trame sfilacciate di una vita intera. Tuttavia, dietro quel sorriso timido si nasconde un personaggio ambiguo. Gli spoiler mostrano dei colpi di scena scioccanti. Molto presto il pubblico coglierà il contrasto stridente tra la sua immagine angelica e le sue reali intenzioni.

La dolce figlia ritrovata di Bill Spencer si mostrerà infatti per quella che è davvero: una spietata arrivista, coinvolta in una scia di sangue che include le morti sospette di vari personaggi.

E quando questa maschera di innocenza cadrà, arriveranno altre rivelazioni sconcertanti sulla sua vera paternità e sulle tante manipolazioni della madre Poppy.

Quindi, Luna non è una vittima delle circostanze o una ragazza che ha sofferto per i segreti della madre Poppy. La ragazza che sembra desiderare più di tutto quanto godersi il calore di una vera famiglia è solo una calcolatrice pronta a tutto.

Spoiler Beautiful: Luna diventa una furia

Il pubblico italiano deve dunque prepararsi a un cambio di registro narrativo. Luna passerà da eroina romantica ad antagonista di primo piano. La fidanzata di RJ vestirà presto i panni di una villain, capace di nascondere una fredda determinazione dietro un viso pulito. E presto dovrà affrontare anche la rovina: Luna perderà tutto ciò che si era conquistata. Dopo aver tradito RJ, sarà abbandonata dalla famiglia Forrester.

Dopodiché entrerà in crisi anche il suo rapporto con Bill e gli Spencer.

Dopo che il legame con Dollar Bill ha dato al personaggio una nuova centralità, le anticipazioni americane dipingono un quadro piuttosto inquietante. Due morti sospette scuoteranno Los Angeles. Prima, quella di Tom Starr, il senzatetto accolto da Deacon ne Il Giardino. Costui sosterrà di essere il vero padre di Luna e poi finirà in malo modo. La seconda morte è quella di Hollis, il giovane cameriere de Il Giardino.

Mentre inizialmente i sospetti ricadranno su Poppy, la verità mostrerà che è proprio Luna la carnefice. La ragazza si rivelerà disposta a tutto pur di proteggere la sua nuova posizione sociale e il suo status di Spencer.

Proprio la rivelazione che Tom pota essere il suo vero padre biologico scatenerà in Luna un istinto omicida volto a cancellare ogni traccia del suo passato umile e scomodo.

All'inizio del mese di aprile 2026, il pubblico di Canale 5 assisterà alla felicità di Luna. Dopo che il test del DNA eseguito da Li Nozawa ha confermato che Bill Spencer è suo padre, il magnate deciderà infatti di fare sul serio: darà il suo cognome alla figlia ritrovata e l'accoglierà in casa sua insieme a Poppy. Ma mentre Luna festeggerà la sua nuova identità, emergerà la figura di Tom Starr, un senzatetto con un passato legato a Poppy.

Tom inizierà a sostenere di essere lui il vero padre biologico di Luna, minacciando la serenità appena ritrovata.

I fan di Beautiful vedranno Tom cercare di rimettere ordine nella sua vita. Poi capiranno come la sua presenza diventerà una spina nel fianco per Poppy, che apparirà sempre più inquieta e tormentata da segreti che non vuole rivelare.

Recap delle ultime puntate

Nelle puntate trasmesse in Italia nell'ultima settimana di marzo 2026, il pubblico di Canale 5 ha partecipato al consolidamento del legame tra Bill e Luna. Una fase che corrisponde all'apice della "fase angelica" della giovane stagista. Sul fronte Logan, però, Katie ha già iniziato a manifestare dei dubbi: il suo istinto le suggerisce che la storia di Poppy e Luna sia sospetta.

Preoccupata per Bill e per il figlio Will, Katie ha confidato le proprie perplessità a Brooke.

C'è qualcosa che non torna nell'atteggiamento di Luna... Nel frattempo, Brooke resta concentrata sulla pericolosa infatuazione di Hope per Finn, una dinamica che ha attirato persino l'attenzione, e il favore, della pericolosa Sheila Carter. Alla Forrester è però tornato Thomas. E il suo arrivo ha subito messo in crisi Hope.