Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 23 al 28 marzo svelano che Hope confesserà alla madre di sentirsi sempre più attratta da Finn, ma Brooke le chiederà di non intromettersi nel matrimonio di Steffy.

Steffy preoccupata dell'influenza di Hope sul marito

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a sabato 28 marzo iniziano con la visita che Brooke farà alla figlia per portare una zuppa alla piccola Beth dopo la febbre. Vedendo Hope nervosa, Brooke indagherà fino a scoprire del suo interesse crescente nei riguardi di Finn, situazione per cui si sentirà anche in colpa.

Brooke preoccupata la spingerà a non intromettersi per nessuna ragione nel matrimonio di Steffy.

Intanto, Steffy si confiderà con Ridge sulle sue paure circa l'influenza che Hope potrebbe avere su Finn visto che lo sta spingendo a frequentare sua madre biologica. Ridge si schiererà dalla parte della figlia. Anche Brooke spiegherà a Deacon i sentimenti che Hope ha cominciato a nutrire per Finn. Deacon, dopo qualche titubanza, affermerà di vedere di buon occhio l'apertura mentale della figlia, capace anche di dare un'atra possibilità a Sheila.

Cambio ai vertici della Forrester

Alla Forrester, Steffy e Hope avranno uno scontro molto duro, poiché Hope sosterrà che Finn dovrebbe frequentare sua madre.

Ridge cercherà di placare la tensione. Poco dopo, lo stilista proporrà un cambio ai vertici della Forrester per poter tornare a dedicarsi solo al disegno. Steffy non prenderà di buon grado la proposta del padre di far subentrare Brooke al suo posto, ma poi sarà costretta ad accettare, con grande gioia di Hope che incoraggerà e sosterrà sua madre.

Katie incontrerà Bill e sarà a disagio sapendo che l'ex marito ha formato una nuova famiglia dopo la scoperta che Luna è sua figlia. Infine, Brooke sarà sempre preoccupata per la figlie ed il suo avvicinamento a Finn.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Hope si è sentita sempre più attratta da Finn, facendo infastidire Steffy.

Quest'ultima le ha chiesto di stare lontana dal marito, così come Brooke che ha chiesto alla figlia di non andare oltre. Infine, dopo un malessere di Beth, Finn è corso da Hope per curare la figlia e complice un abbraccio i due si sono trovati molto vicini e complici.