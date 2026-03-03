Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 14 marzo svelano che il test di paternità dimostrerà che Luna è figlia di Bill e Poppy. La notizia turberà profondamente Katie.

Brooke rifiuta di diventare co-amministratore della casa di moda

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 9 a sabato 14 marzo prendono il via dalla proposta che Ridge farà a Brooke di prendere il suo posto di co-amministratore delegato alla Forrester Creations. La donna però declinerà l'offerta motivando il suo rifiuto con la paura che lavorare accanto a Steffy potrebbe acuire l'ostilità tra le famiglia Logan e Forrester e preferendo di conseguenza mantenere il suo ruolo.

Steffy confiderà a Liam il suo nervosismo nel vedere Hope troppo vicina al marito, il quale ha perfino preso le sue difese circa la volontà di chiudere la liea di moda Hope for the Future. Liam rassicurerà Steffy: Hope non si intrometterà nel suo matrimonio, ma la Forrester ribadirà di non vedere di buon'occhio il tempo che i due passano insieme anche perché la Logan continuerà a spingere Finn a riallacciare i rapporti con la madre biologica Sheila.

Luna chiama Bill 'papà'

Carter noterà che Katie è distratta durante una riunione e lei ammetterà di essere pensierosa dopo aver scoperto che Bill è il padre di Luna. Infatti, il test condotto da Li ha confermato che Poppy e Bill sono i genitori biologici della ragazza.

E mentre Katie penserà al figlio Will e a come dargli la notizia, Bill sarà entusiasta e dopo che Luna lo chiamerà papà, proporrà alle due donne di trasferirsi da lui per recuperare il tempo perso.

Anche Liam accoglierà la notizia con felicità accogliendo la sorella con affetto, mentre alla Forrester, Eric, Donna e Brooke, informati delle novità, commenteranno il passato sentimentale di Bill.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy ha minacciato Hope di chiudere la sua linea di moda, ma Ridge si è opposto a tale decisone volendo dare un'altra possibilità a Hope for the future. Al contempo, Ridge ha annunciato di voler rinunciare alla sua carica di amministratore delegato. Li invece ha rivelato a Bill che potrebbe essere il padre di Luna e i due si sono sottoposti ad un test eseguito da Li in qualità di medico per scoprire la verità.