Negli episodi di Beautiful in onda dal 16 al 21 marzo, Brooke dirà espressamente a Hope di mantenersi distante da Finnegan per non alimentare ulteriori tensioni. La giovane Logan però non riuscirà a gestire i suoi sentimenti ed abbraccerà il medico quando si recherà a casa sua per visitare Beth. Steffy, invece, non si fiderà della sua sorellastra.

Steffy pensa che Hope non può garantire serenità alla sua famiglia

Brooke sarà preoccupata per il comportamento di Hope e le domanderà espressamente se per Finnegan ha un sentimento che va oltre l'amicizia.

Inizialmente la giovane Logan non affronterà la questione, ma in seguito ammetterà che la sensibilità e le sue varie qualità umane l'hanno colpita profondamente. Brooke esternerà subito il concetto alla figlia che dovrà mantenere le distanze dal medico per evitare di alimentare ulteriori tensioni.

Nel frattempo Steffy analizzerà insieme a Finnegan quanto fatto da Hope nel corso degli ultimi anni e non mancherà di definirla una presenza tossica, in grado di non garantire serenità alla sua famiglia.

Ridge vuole tornare a disegnare

Hope informerà la madre che Beth non è potuta andare all'asilo poiché ha l'influenza. Brooke andrà a trovare la figlia e ne approfitterà per parlare nuovamente dei suoi sentimenti verso Finnegan.

Successivamente Logan senior avrà un confronto con Steffy, la quale manifesterà le sue perplessità sulla vicinanza esistente tra il marito e la sua sorellastra. Brooke rincuorerà la bella Forrester, ma sarà consapevole che la situazione potrebbe diventare ingestibile da un momento all'altro.

Nel frattempo Ridge confiderà a Carter la volontà di voler tornare a disegnare, ma non vorrà lasciare tante responsabilità solo a Steffy. A tal fine penserà di dare un ruolo più centrale nell'azienda a Brooke. In tutto questo, Beth avrà la febbre alta e Finnegan la visiterà. Hope sarà grata a lui e lo abbraccerà, ma questo gesto alimenterà un poco di tensione. I due comprenderanno di non poter superare un certo limite.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Ridge chiederà a Brooke di diventare la co-amministratrice delegata della Forrester Creations al fianco di Steffy. Logan senior sarà contenta per proposta, ma rifiuterà per evitare ulteriori tensioni tra le famiglie Logan e Forrester.

Steffy, invece, continuerà a non fidarsi del comportamento di Hope, mentre Bill farà il test del dna ed avrà la conferma di essere il padre di Luna.