Le prossime puntate di Beautiful, in onda da lunedì 16 a sabato 21 marzo alle 13:40 su Canale 5, porteranno nuove tensioni nelle famiglie Forrester e Logan. Le anticipazioni rivelano che Hope si troverà costretta ad affrontare i propri sentimenti per Finn, mentre Brooke e Steffy reagiranno con crescente preoccupazione. Intanto Ridge confiderà a Carter il suo desiderio di tornare a dedicarsi alla moda, mentre le responsabilità da co‑CEO continuano a pesare. Sarà una settimana segnata da confessioni, timori e decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri.

Hope confessa a Brooke i suoi sentimenti per Finn

Brooke, turbata dal comportamento della figlia, deciderà di affrontarla apertamente: teme che Hope stia sviluppando un legame troppo stretto con Finn. Dopo un momento di esitazione, Hope ammetterà ciò che Brooke temeva: ha iniziato a provare dei sentimenti per lui, descrivendolo come un uomo attento, altruista e premuroso. La situazione peggiorerà quando Hope rivelerà che Finn l’ha aiutata a calmare le sue emicranie con un massaggio ai punti di pressione. Un dettaglio che farà scattare l’allarme in Brooke, convinta che la figlia stia oltrepassando un limite pericoloso. Hope informerà inoltre la madre che Beth non è andata all’asilo perché malata, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione alla giornata.

Steffy teme l'influenza di Hope su Finn

Anche Steffy inizierà a preoccuparsi seriamente. Confiderà a Brooke di temere che Hope si stia avvicinando troppo a Finn e che possa influenzarlo su un tema estremamente delicato: Sheila, la madre biologica del medico. Steffy, consapevole della fragilità del marito su questo fronte, vedrà nella presenza di Hope un rischio crescente. Nel frattempo, Ridge parlerà con Carter del suo malessere professionale. Gli impegni da co‑amministratore delegato lo stanno allontanando dalla creatività e dal lavoro sartoriale che ama. Vorrebbe tornare a dedicarsi esclusivamente al design, ma teme che Steffy resti sovraccarica se lui dovesse rinunciare al ruolo. Per questo motivo, inizierà a valutare l’idea di rimettere in gioco Brooke, aprendo la porta a un possibile cambiamento ai vertici della Forrester.