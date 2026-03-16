Il programma ‘Belve’, condotto da Francesca Fagnani, torna su Rai2 dal 7 aprile, mantenendo la sua collocazione nel prime time del martedì. La nuova edizione introduce una novità significativa: i provini di gente comune, già sperimentati con successo, diventeranno una rubrica fissa in ogni puntata. Questa scelta nasce dall'interesse suscitato dall'invito della conduttrice ai telespettatori a candidarsi per raccontare la propria storia.

Otto puntate e le storie della gente comune

La prossima stagione di ‘Belve’ si articolerà in otto appuntamenti.

Cinque puntate saranno dedicate al format tradizionale, con le celebri interviste "senza rete" a personaggi noti, integrate dai provini di persone comuni. Le restanti tre puntate saranno riservate allo spin-off ‘Belve Crime’. L'iniziativa di coinvolgere il pubblico ha generato un'adesione straordinaria, con oltre undicimila candidature, a testimonianza del desiderio di condividere esperienze personali.

Ospiti confermati e indiscrezioni sul cast

Tra gli ospiti già confermati per questa nuova edizione figurano Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. Circolano, inoltre, indiscrezioni su altri possibili partecipanti, come il cantante Tony Pitony, sebbene la sua presenza non sia stata ancora ufficializzata.

Il format delle interviste dirette e senza filtri rimane il fulcro del programma, ma la nuova rubrica dedicata alle narrazioni della gente comune promette uno sguardo inedito e autentico sulla società.

La decisione di dare spazio alle storie di persone non famose rappresenta un'importante evoluzione per ‘Belve’, mirando a coinvolgere un pubblico più ampio e valorizzando la molteplicità delle esperienze umane. L'attesa per la nuova stagione è palpabile, alimentata dalla conferma di ospiti di grande richiamo e dalla curiosità verso le storie sorprendenti che emergeranno dai provini.