É diventata virale nel web la reazione dei membri della boyband Blue alla performance che ha registrato Sal Da Vinci al Festival di Sanremo che anticipa la presenza dell'artista napoletano all'Eurofestival. Gli artisti inglesi si sono dilettati ad emulare l'operato di Da Vinci in lingua napoletana per poi mostrarsi increduli sulla partecipazione del napoletano all'Eurovision, divertendo molti internauti.

I Blue reagiscono alla performance sanremese di Sal Da Vinci: la reazione é virale

Tra le reazioni più discusse alla vittoria di Sal Da Vinci, c’è stata quella dei componenti storici dei Blue, Lee Ryan, Duncan James, Antony Costa e Simon Webbe, che ospiti in un'intervista a Cult Pop hanno divertito molti internauti reagendo con ironia all’esibizione del napoletano sul palco del Teatro Ariston.

I Duncan e Lee si sono divertiti a canticchiare alcune note del brano Per sempre sí con Ryan che ha sfoggiato la sua vocalità in alcuni acuti. Nell'emulare con ironia la pronuncia delle parole nel testo del brano in napoletano, Duncan ha poi divertito molti utenti pronunciando l'espressione di Da Vinci: "Accussí".

Inevitabilmente la reazione del gruppo britannico ha scatenato una gran moltitudine di commenti degli utenti sui social, in particolare su Instagram, dove si sono registrati molti like e commenti dettati dall'ilarità generale. A sorprendere molti internauti nel web é stato lo stupore di Duncan, che ha reagito scettico alla possibilità che Da Vinci possa rappresentare il Belpaese all'Eurofestival: "Sarà lui a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest?”, si é chiesto James.

Al di là del consenso popolare espresso con la vittoria andata a Da Vinci per il brano, tuttavia, Per sempre sí continua a dividere gli ascoltatori registrando anche dissensi e molte critiche in particolare sui social.

Le critiche al brano vincitore di Sanremo

Aldo Cazzullo ha dato una definizione personale piuttosto critica al brano, ritenendolo una "colonna sonora di un matrimonio della camorra". Dal suo canto Fiorello ha imitato Da Vinci a suon del suo indomabile sarcasmo a La Pennicanza ed Eros Ramazzotti non ha fatto mistero di non ritenere la canzone come la migliore rappresentante dell'Italia all'Eurofestival tra i brani in gara di Sanremo 2026.

Il legale di Sal Da Vinci Intanto ha precisato che, se le critiche dovessero trasformarsi in offese o discriminazioni, da parte dell'artista potrebbero avviarsi delle azioni legali.

Carlo Claps, che é il legale di Sal Da Vinci, ha infatti fatto sapere che l'artista assistito non può accettare critiche a sfondo discriminatorio e classista sul brano che é etichettato come neomelodico con riferimenti dispregiativi alla cultura di Napoli associata alla malavita e alla criminalità organizzata: "Questo non è giudizio critico: è discriminazione”.