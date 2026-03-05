La celebre Britney Spears è stata fermata mercoledì notte nella contea di Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riportato, gli agenti della California Highway Patrol l’hanno fermata intorno alle 21.30 e condotta in centrale nelle prime ore del mattino successivo, per poi essere rilasciata intorno alle 6. La popstar dovrà presentarsi in tribunale il 4 maggio.

Dettagli dell’arresto

L’arresto è avvenuto nella contea di Ventura, dove la cantante è stata fermata per guida in stato di ebbrezza. Il fermo è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21.30, e Spears è stata trattenuta fino alle prime ore di giovedì, quando è stata rilasciata intorno alle 6 del mattino.

Sviluppi legali

Britney Spears dovrà comparire in tribunale il 4 maggio per rispondere all’accusa. Questo episodio arriva in un momento in cui la cantante ha recentemente ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla società Primary Wave, in un’operazione del valore stimato intorno ai 200 milioni di dollari.

Contesto recente

La notizia dell’arresto è stata confermata da diverse testate internazionali, che riportano dettagli coerenti sull’orario del fermo, il rilascio e la data dell’udienza. La vicenda si inserisce in un periodo di grande attenzione mediatica per la popstar, reduce dalla vendita del suo catalogo musicale.

La carriera di Britney Spears

Britney Spears è una delle icone pop più celebri degli anni novanta e duemila.

Dopo essere diventata famosa da giovanissima, ha attraversato periodi difficili, tra cui una lunga tutela legale terminata nel 2021. Da allora ha pubblicato un memoir e ha venduto il suo catalogo musicale, consolidando la sua figura di icona pop.