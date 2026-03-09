Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di aprile. Le novità riguarderanno la chiusura de La forza di una donna, la fortunata serie turca che si avvia a passi spediti verso il gran finale della terza e ultima stagione attualmente in onda in daytime.
Spazio anche all'atteso ritorno de I Cesaroni: la fiction con Claudio Amendola, a distanza di un bel po' di anni dall'ultima puntata di messa in onda, tornerà in onda con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.
Chiude La forza di una donna: cambio programmazione Mediaset aprile
Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche nel corso delle prossime settimane del mese di aprile, complice la chiusura de La forza di una donna.
Per la serie turca che sta appassionando il pubblico del daytime pomeridiano, arriverà il momento del gran finale di sempre con la messa in onda degli episodi conclusivi.
Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per i tantissimi appassionati che, in queste settimane, hanno apprezzato le vicende della protagonista Bahar e di tutti gli altri volti che popolano il cast.
Verso fine aprile, complice anche la messa in onda della soap di domenica pomeriggio, si arriverà alla messa in onda degli episodi conclusivi.
Il ritorno de I Cesaroni in prime time nella programmazione Mediaset di aprile
Il cambio programmazione riguarderà anche il prime time di Canale 5 del prossimo aprile, dove è previsto un raddoppio serale per il Grande Fratello Vip.
Il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda non solo di lunedì sera ma anche di venerdì, ereditando la fascia lasciata libera dalla soap Io sono Farah, che chiuderà i battenti il prossimo 13 marzo.
In prime time spazio anche al ritorno de I Cesaroni: dopo una serie di rinvii, Mediaset avrebbe scelto di far debuttare la fiction con Claudio Amendola di lunedì sera, a partire dal prossimo 13 aprile.
Al sabato sera, invece, per tutto il mese di aprile è prevista la messa in onda del serale di Amici 25: il talent show condotto da Maria De Filippi, quest'anno dovrebbe puntare su una giuria in parte rinnovata, che potrebbe prevedere il ritorno in scena di Emma Marrone.