Cambio programmazione nei palinsesti Mediaset del prossimo aprile, con una riorganizzazione significativa della prima serata di Canale 5. Al centro dei cambiamenti ci sono le serie turche, sempre più protagoniste dell’offerta televisiva, ma anche soggette a continui aggiustamenti strategici, tra cui l'amatissima Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit cambia programmazione su Canale 5

La soap turca Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) non andrà più in onda il giovedì sera in prima serata. A partire dai primi giorni di aprile, infatti, lo slot verrà occupato da eventi speciali, tra cui gli show di Pio e Amedeo, determinando l’uscita temporanea della serie dalla collocazione serale tradizionale.

Secondo le ultime indiscrezioni, la serie potrebbe essere riposizionata al mercoledì sera, anche se al momento non c’è ancora una conferma ufficiale definitiva. Si tratterebbe comunque di una soluzione per mantenere il prodotto in prime time, evitando la cancellazione totale dalla fascia serale.

Nel frattempo, Forbidden Fruit continuerà regolarmente la sua messa in onda nel daytime pomeridiano, dove resta uno dei titoli più seguiti dal pubblico italiano.

Arriva Ricordo di una notte: nuova dizi turca in prime time

La vera novità del mese è il debutto in prima serata di Ricordo di una notte (titolo originale Bir Gece Masalı), nuova serie turca pronta a conquistare il pubblico di Canale 5.

La fiction farà il suo esordio il 12 aprile 2026 e racconterà una storia intensa tra amore e vendetta: il protagonista Mahir, tornato nella sua città natale per indagare sull’omicidio del padre, si troverà coinvolto in una relazione complessa con una donna legata al suo passato.

Mediaset punta molto su questo titolo, che in Turchia ha ottenuto buoni riscontri e che si inserisce nel filone delle dizi drammatiche già apprezzate dal pubblico italiano.

Strategia Mediaset: più rotazione, meno certezze

Questi cambiamenti confermano una strategia ormai evidente: Mediaset continua a sperimentare nella fascia serale, alternando fiction turche, show evento e reality nel tentativo di ottimizzare gli ascolti.

Forbidden Fruit, nonostante il buon successo nel daytime, ha mostrato risultati più altalenanti in prima serata, spingendo l’azienda a rivederne la collocazione.

Parallelamente, l’arrivo di Ricordo di una notte rappresenta un nuovo test per il pubblico italiano, sempre più affezionato alle produzioni turche.