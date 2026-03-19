Uno dei programmi più iconici della televisione italiana, ‘Canzonissima’, si prepara a tornare su Rai 1 con una nuova edizione. Affidata alla conduzione di Milly Carlucci, la trasmissione debutterà in prima serata, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Il celebre show musicale si articolerà in sei appuntamenti settimanali, con l’obiettivo di celebrare il patrimonio della musica italiana attraverso un cast stellare e un innovativo sistema di voto.

Milly Carlucci ha espresso la sua emozione e la "grande responsabilità" di riportare in vita un format che, pur essendo terminato nel 1974-75, è rimasto impresso nell’immaginario collettivo.

La conduttrice ha sottolineato come il ricordo di ‘Canzonissima’ sia tuttora "magnifico", rendendo l'operazione particolarmente impegnativa e significativa.

Cast e giuria d’eccezione

Il cast stellare di questa nuova edizione include nomi di spicco come Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigòlo. Questa selezione promette un’ampia varietà di generi e stili.

La giuria d’eccezione sarà composta da sette esperti del mondo dello spettacolo, i "magnifici 7": Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

Il sistema di voto prevede anche il coinvolgimento degli stessi artisti in gara, che voteranno escludendo la propria performance, e del pubblico da casa tramite i social media.

Il format rinnovato: storie e temi

Il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, ha delineato la struttura del nuovo format, un "reboot" che si discosta dall'originale. Non più solo una gara tra cantanti, ma un viaggio attraverso grandi canzoni che racconteranno storie ed emozioni personali degli artisti. L'approccio tematico è centrale: le sei puntate avranno sei temi diversi, tra cui ‘La canzone del cuore’ (tema di apertura), ‘La dedica’, ‘Il primo successo’, ‘La rivincita di Sanremo’, ‘La canzone che avrei voluto scrivere io’ e ‘Il tuo più grande successo’.

La serata inaugurale e gli ospiti

La serata inaugurale, dedicata a ‘La Canzone del Cuore’, vedrà esibizioni significative: Enrico Ruggeri con ‘Lontano dagli occhi’, Fabrizio Moro con ‘Il mio canto libero’ e Leo Gassmann con ‘Un giorno credi’. Proseguiranno Michele Bravi (‘Ti lascio una canzone’), Fausto Leali (‘Pregherò’), Malika Ayane (‘Città vuota’), Irene Grandi (‘Mi ritorni in mente’), Elettra Lamborghini (‘Bella Vera’) e Vittorio Grigòlo (‘Nessun dorma’). Chiuderanno gli Elio e le Storie Tese (‘Rock’n’roll Robot’) e i Jalisse (‘Sarà perché ti amo’).

Tra gli ospiti della prima puntata figurano Claudia Santamaria, che interpreterà un brano di Celentano, e Rocco Papaleo con Claudia Pandolfi, che canteranno ‘Quando quando quando’.

È stato specificato che Riccardo Cocciante sarà presente nella quarta e sesta puntata, mentre Arisa e Paolo Jannacci (con un omaggio al padre sulle note di ‘Vengo anch’io’) entreranno in gara dalla seconda puntata.

La regia di ‘Canzonissima’ è affidata a Luca Alcini. La produzione è curata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Ballandi.