Carlo Conti ha scelto la via dei social per porre fine alle discussioni scaturite da una battuta rivolta alla moglie, Francesca Vaccaro, durante la finale di Sanremo 2026. Il conduttore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, corredata dall'hashtag #leggerezza, per chiarire che la consorte ha colto il tono scherzoso del suo commento, reagendo con una risata condivisa.

Il contesto della battuta

Nel corso della serata conclusiva del Festival, dopo l'esibizione di Samurai Jay con ballerine vestite di jeans attillati, Conti si è rivolto alla moglie, presente in platea, con queste parole: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene?

Grazie. È pura gelosia!”. L'espressione, pronunciata con evidente tono ironico, ha rapidamente acceso un dibattito sui social network, dove alcuni utenti l'hanno interpretata come un'espressione di gelosia possessiva o di stampo sessista.

La replica di Conti

Per rispondere alle interpretazioni negative, Carlo Conti ha condiviso una storia su Instagram, mostrando una foto della ballerina in questione e aggiungendo la didascalia: “Ps. Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha riso con me”. L'hashtag #leggerezza ha ribadito l'intenzione del conduttore di sottolineare la natura familiare e scherzosa della battuta, escludendone qualsiasi intento offensivo. Questo gesto social ha contribuito a stemperare le polemiche, riportando l'attenzione sul clima festoso del Festival.