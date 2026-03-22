Ospite nel salotto televisivo di Domenica In, l’attore e regista Carlo Verdone ha commosso e divertito il pubblico, ripercorrendo un periodo particolarmente difficile della sua vita e condividendo un esilarante aneddoto con la padrona di casa, Mara Venier. L’artista romano ha aperto il suo cuore, raccontando in dettaglio la sua esperienza legata a una delicata operazione alle anche, che lo ha costretto a confrontarsi con un dolore fisico e psicologico intenso per un lungo periodo.

Verdone ha descritto con vivida sincerità come il dolore fosse diventato una presenza costante e invalidante, capace di limitare drasticamente le sue attività quotidiane.

Un tormento che non solo impediva il normale movimento, ma che arrivava a bloccarlo persino mentalmente, rendendo complesse anche le azioni più semplici. “A volte mi bloccavo per strada, stavo in poltrona e basta, mi bloccava anche il cervello,” ha rivelato l’attore, evidenziando la profondità della sofferenza che lo aveva colpito.

L’intervento alle anche: dal dolore atroce alla rinascita

Durante la conversazione con Mara Venier, Carlo Verdone ha ripercorso i momenti salienti dell’intervento chirurgico che ha segnato una svolta nella sua vita. L’attore si è affidato a un medico esperto che ha eseguito un’operazione su entrambe le anche in un unico, rapido intervento, durato appena cinquantotto minuti.

Verdone ha confessato di non aver provato alcuna paura prima di sottoporsi all’operazione, poiché il dolore era ormai diventato così insopportabile da fargli desiderare ardentemente qualsiasi soluzione pur di trovare sollievo. “Non ho avuto paura perché non ne potevo più del dolore, ero disposto a subire tutto quello che sarebbe successo,” ha affermato, sottolineando la sua determinazione a superare quel calvario.

Il post-intervento ha riservato a Verdone una ripresa sorprendente e rapida. Già dopo soli nove giorni, l’attore era in grado di camminare autonomamente, senza l’ausilio delle stampelle, e ha sottolineato di non aver mai avuto bisogno di assumere antidolorifici. Un recupero quasi miracoloso che Verdone ha attribuito sia alla straordinaria bravura dell’equipe medica sia a un pizzico di fortuna personale, elementi che hanno contribuito al successo dell’operazione e al suo ritorno a una vita senza limitazioni.

Il primo incontro e la battuta spiritosa con Mara Venier

La puntata ha offerto anche un momento di grande leggerezza e divertimento, grazie al racconto di un aneddoto che ha visto protagonisti Carlo Verdone e Mara Venier. I due amici hanno ricordato con affetto il loro primo incontro, avvenuto nel lontano 1978 a Saint-Vincent. Mara Venier ha evidenziato come proprio in quell’occasione sia nata una profonda amicizia, che si è mantenuta solida e sincera nel corso degli anni, resistendo alla prova del tempo e agli impegni professionali.

Con il suo inconfondibile umorismo, Verdone ha scherzato sul ricordo di Mara Venier in quell’epoca: “Mi ricordo bene, eri in minigonna con delle gambe perfette,” ha detto, provocando la reazione ironica e divertita della conduttrice, che ha replicato: “Allungavi l’occhio eh...”.

L’attore ha poi concluso la battuta con un’ulteriore nota di spirito: “Eh ci credo, avevi dei tacchi altissimi insomma...”. Questo scambio di battute ha non solo strappato un sorriso al pubblico, ma ha anche messo in luce la genuina complicità e l’affetto che lega i due volti noti della televisione italiana, creando un’atmosfera distesa e familiare in studio.

Carlo Verdone: un’icona tra cinema e televisione

La presenza di Carlo Verdone a Domenica In ha ribadito ancora una volta il suo status di icona del cinema italiano e figura amata dal grande pubblico. Con una carriera che si estende per decenni, iniziata negli anni Settanta, Verdone ha saputo conquistare generazioni di spettatori grazie al suo stile unico e alla sua straordinaria capacità di raccontare con ironia pungente e profonda sensibilità le sfaccettature della società italiana.

Oltre ai suoi innumerevoli successi cinematografici come attore e regista, Verdone è un ospite frequente e sempre apprezzato nei programmi televisivi, dove porta la sua inconfondibile verve e il suo acuto senso dell’umorismo, come brillantemente dimostrato in questo recente incontro con Mara Venier. La sua arte continua a essere un punto di riferimento, capace di far riflettere e divertire con la stessa intensità.