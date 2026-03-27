Caterina Balivo ha replicato a chi tra gli utenti nel web si é chiesto se Shaila Gatta fosse in difficoltà a La volta buona dove é apparsa provata per le immagini dell'avvistamento con Alvise Rigo. "Sapeva che avremmo parlato del flirt con Alvise Rigo”, ha fatto sapere Caterina Balivo, all'indomani della messa in onda della puntata di La volta buona in cui ha intervistato Shaila Gatta.

Caterina Balivo replica alla teoria sull'intervista di Shaila Gatta

Nella puntata finita al centro del gossip Balivo ha mostrato le immagini della paparazzata finita su Oggi magazine e in cui Shaila appare in teneri atteggiamenti con lo storico fidanzato di Elisabetta Canalis, Alvise Rigo.

Ma in reazione al video servizio Gatta é apparsa attonita, chiedendosi come fosse possibile che l'uscita con Rigo potesse essere al centro del gossip, il che ha fatto pensare ai suoi fan che lei potesse essere diventata vittima di una trovata della produzione di La volta buona finalizzata all'audience.

La risposta della ballerina al gossip d'amore

Caterina Balivo ha chiarito che Shaila fosse consapevole di essere ospite nella sua trasmissione per trattare dell'avvistamento con Rigo, sebbene la ballerina abbia dichiarato a La volta buona di essere piuttosto suscettibile al gossip sul suo conto.

Dopo i gossip emersi sul suo conto, la diretta interessata si è mostrata sorpresa: "Sono un personaggio pubblico, però sono molto vulnerabile alla pressione mediatica".

Gatta ha chiarito che per lei è stato un anno particolarmente difficile, segnato soprattutto dai commenti negativi ricevuti sul web dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. Tuttavia, Shaila ha confermato l’uscita con Rigo: "Era il primo giorno. Stavamo uscendo dalla palestra". Successivamente, la 29enne ha spiegato che lei e Alvise si stanno conoscendo, essendo entrambi single.

Il nuovo libro di Gatta

Reduce dalla partecipazione al Grande Fratello vip avvenuta tra il 2024 e il 2025, Shaila Gatta ha recentemente pubblicato il primo libro autobiografico in cui ha descritto le sue ultime relazioni avute nella Casa di Cinecittà, con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Non solo le ha archiviate ritenendole chiuse, ma ha anche criticato i due ex coinquilini, equiparando Lorenzo ad uno schema di amore tossico per poi accusare Martinez di aver fatto bodyshaming.