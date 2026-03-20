Adriano Celentano ha formalmente affidato all’avvocata Giulia Bongiorno la gestione completa della delicata vicenda che lo vede coinvolto, relativa alla richiesta di riconoscimento di paternità da parte di Antonio Maria Segatori. Il cantautore ha comunicato: " Circa mezzo secolo fa, è stato sollevato un polverone da una signora che sosteneva che io fossi padre di suo figlio. La tanto sbandierata azione giudiziaria contro di me è finita nel nulla. Oggi, un cinquantacinquenne riesce a ottenere le luci della ribalta ripescando la stessa vicenda e dichiarandosi pubblicamente mio presunto figlio.

A questo punto credo doveroso affidare un mandato all'avvocato Giulia Bongiorno perché mi tuteli da ogni ulteriore speculazione".

La strategia legale e il ruolo di Giulia Bongiorno

Giulia Bongiorno è riconosciuta come una delle avvocate più stimate e influenti in Italia, con una vasta esperienza sia nel diritto penale che in cause civili di grande risonanza mediatica. La sua presenza garantisce a Celentano una tutela di riservatezza e una gestione altamente competente di un dossier particolarmente sensibile. La strategia comunicativa adottata dall'entourage dell'artista mira a prevenire ulteriori speculazioni pubbliche, assicurando che ogni sviluppo della questione passi esclusivamente attraverso la voce autorevole della sua rappresentante legale.

Un caso che nasce da lontano

Adriano Celentano ha sempre smentito la storia fin da quando è venuta fuori una prima volta negli anni '70. In quell'anno, la madre di Segatori presentò un ricorso per il riconoscimento di paternità presso il tribunale di Roma. Tuttavia, il procedimento non giunse a una conclusione, venendo archiviato a causa della mancata comparizione della donna in tribunale. A quel tempo, Adriano Celentano reagì pubblicamente alle accuse, smentendo categoricamente il racconto di Maria Luigia Biscardi.

Segatori spiega che la vicenda fu curata da suo nonno, avvocato. "In ogni caso - dice a Oggi Segatori - ciò che ha firmato mio nonno non mi riguarda. La mia richiesta di paternità è imprescrittibile".

La risposta di Celentano non si è fatta attendere nemmeno sta volta: "Caro Antonio, mi spiace contraddirti... Purtroppo io non sono tuo padre... La verità è che io sono tuo nonno", ha risposto ironico Celentano.