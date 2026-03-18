La trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ torna a dedicare ampio spazio alla vicenda della scomparsa di Kata, la bambina di cui si sono perse le tracce ormai due anni e mezzo fa. La piccola è svanita dall’ex hotel Astor di Firenze, luogo in cui risiedeva con la sua famiglia. La puntata, guidata da Federica Sciarelli, offre un dettagliato approfondimento su questo caso irrisolto. In studio, la madre di Kata ha rinnovato con forza il suo appello, chiedendo che le indagini non vengano in alcun modo interrotte. La donna ha espresso la sua profonda preoccupazione, manifestando il timore che la figlia possa essere stata venduta e adottata illegalmente, un'ipotesi che accresce l'angoscia della famiglia.

Le inchieste della serata: dal caso Cinturrino allo "Chef Milza"

Nel corso della stessa puntata, oltre all'aggiornamento sulla scomparsa di Kata, la trasmissione ha affrontato altri importanti casi di cronaca. Tra questi spicca il caso Cinturrino, che vede al centro dell'attenzione un assistente capo della polizia. L'agente è indagato per una serie di gravi reati, tra cui falso, arresto illegale, calunnia, concussione e spaccio. L'indagine, che ha già rivelato ramificazioni significative estendendosi ad altri episodi e coinvolgendo ulteriori membri delle forze dell'ordine, è stata oggetto di un approfondimento con la presentazione di documenti inediti per fare ulteriore chiarezza.

Un altro tema di grande risonanza affrontato è quello del cosiddetto "Chef Milza".

L'uomo è accusato di aver orchestrato l'omicidio della sua compagna per incassare il premio di un'assicurazione. Le indagini su questo intricato caso sono tuttora in corso e la puntata ha offerto nuove testimonianze inedite e aggiornamenti sullo stato dell'inchiesta, cercando di chiarire eventuali altre vittime o complicità.

Spazio agli appelli e alle segnalazioni

Come da tradizione, la trasmissione ha dedicato un segmento significativo agli appelli dei familiari di persone scomparse, offrendo una piattaforma per mantenere viva l'attenzione sui loro cari. Parallelamente, è stato dato spazio alle segnalazioni dei telespettatori, un contributo fondamentale per nuove piste investigative. L'interazione tra pubblico e programma è essenziale per mantenere alta l'attenzione su casi irrisolti e stimolare la collaborazione con le forze dell'ordine. L'obiettivo rimane fornire aggiornamenti e stimolare nuovi elementi investigativi, nella speranza di risposte e giustizia per le famiglie coinvolte.