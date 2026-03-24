L'influente imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha recentemente celebrato il quinto compleanno della sua secondogenita, Vittoria, con una vivace festa a tema 'Labubu'. L'evento, un desiderio espresso dalla bambina stessa, è stato un momento di grande felicità, ampiamente condiviso sui canali social dell'influencer, accompagnato da una commovente dedica alla figlia, frutto della sua precedente unione con il rapper Fedez.

La festa a tema 'Labubu': un desiderio esaudito

Il gioioso party di compleanno ha visto la partecipazione entusiasta di tutta la famiglia Ferragni e degli amici più cari di Vittoria, creando un'atmosfera di festa e condivisione.

L'intera ambientazione è stata curata con meticolosa attenzione ai dettagli, con decorazioni e allestimenti interamente ispirati al fantasioso mondo di 'Labubu', rispecchiando appieno i gusti e la spensierata immaginazione della festeggiata. Chiara Ferragni ha voluto immortalare questi preziosi momenti di felicità familiare, pubblicando diverse immagini che la ritraggono in teneri scatti insieme alla figlia. A corredo di queste fotografie, l'imprenditrice ha espresso parole di profondo affetto e un sincero orgoglio materno, definendo Vittoria 'il mio sole, la mia piccola mini-me' e sottolineando come la bambina sia una fonte inesauribile di sorrisi e pura gioia per tutti i membri della famiglia, portando allegria senza sosta.

Presenze e assenze: la famiglia unita e la scelta di Fedez

Alla celebrazione erano presenti i familiari più stretti e gli amici più intimi di Vittoria, tutti riuniti per condividere con lei l'emozione di questo giorno particolarmente speciale. Il padre della bambina, il noto rapper Fedez, ha invece optato per una scelta di stretta riservatezza, decidendo di non apparire sui social media in occasione del compleanno. Questa decisione riflette la sua chiara volontà di mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori, soprattutto in seguito alla separazione da Chiara Ferragni. Mentre Fedez ha mantenuto un profilo basso, Chiara ha scelto di celebrare apertamente la figlia, condividendo con i suoi numerosi follower le emozioni più intense e le immagini più significative di questa indimenticabile giornata.

La festa a tema, ricca di dettagli curati e la sentita dedica pubblica, hanno riaffermato con forza il profondo e indissolubile legame che unisce Chiara Ferragni alla figlia Vittoria. Questo evento ha messo in luce l'importanza cruciale della famiglia e la bellezza intrinseca dei momenti condivisi, anche in un periodo caratterizzato da significativi cambiamenti personali nella vita dell'imprenditrice.