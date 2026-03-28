Antonella Clerici ha definito “trionfale” la stagione di The Voice, ringraziando pubblicamente Rai, Fremantle e tutto lo staff di produzione dopo la conclusione di The Voice Generations. La finale, trasmessa su Rai 1 il 27 marzo 2026, ha visto trionfare Gilda Di Brino e Jessica Cice, registrando una share del 24% e oltre 3,4 milioni di spettatori. Clerici ha espresso la sua gratitudine, dichiarando: “The Voice è un programma moderno e nuovo… senza trucchi e senza inganni, ha dimostrato di essere amato dal pubblico sia nella collocazione del venerdì che in quella del sabato, e per me questa è la cosa più importante”.

The Voice Generations si è affermato come spin-off di successo, dedicato a gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla musica. La seconda stagione ha chiuso con una media del 21,8% di share e oltre 3,1 milioni di spettatori medi, vincendo la gara d’ascolto in tutte le serate. Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha sottolineato come il format “abbracci più generazioni” e abbia contribuito a “consolidare l’autunno della rete ammiraglia e a far tornare protagonista la Rai nel weekend”. Di Liberatore ha attribuito il merito a una “squadra vincente”, citando coach, redazione, produzione e la “capitana” Clerici.

I dati di ascolto e il primato di The Voice

L'affermazione di The Voice Generations si inserisce nella strategia vincente di Rai per i talent show musicali.

La finale ha visto Gilda Di Brino (48 anni) e Jessica Cice (29 anni), del team Loredana Bertè, conquistare il pubblico con “Sweet Dreams” degli Eurythmics. Oltre ai 3,4 milioni di spettatori e al 24% di share della serata conclusiva, la costanza del format è stata evidente nelle puntate precedenti: l’episodio del 13 marzo 2026 ha registrato 3.233.000 spettatori medi con uno share del 22,8%, vincendo il prime time di Rai 1.

Dal 14 novembre 2025, le tre declinazioni del format – The Voice Senior, The Voice Kids e The Voice Generations – hanno totalizzato una media complessiva di 3.198.000 spettatori e il 22,1% di share. Tra i picchi di ascolto, si evidenzia il 36,1% di share raggiunto dalla finale di The Voice Kids.

Questi risultati confermano il format come una delle punte di diamante della programmazione di Rai 1, sia in autunno che nei weekend invernali.

Un format intergenerazionale e il successo social

L'elemento distintivo di The Voice Generations è il suo impatto intergenerazionale. Il format, ideato per accogliere cantanti di età ed esperienze diverse, ha dimostrato una notevole capacità di rinnovare e ampliare il pubblico tradizionale dei talent show musicali. Nella seconda stagione, Gilda e Jessica hanno incarnato lo spirito dello show, mostrando come la passione per la musica possa unire generazioni diverse attraverso performance apprezzate da pubblico in studio e televisivo.

Il coinvolgimento del pubblico si è esteso oltre la televisione.

La community social di The Voice ha superato i 5 milioni di follower, generando da novembre 2025 oltre 43,3 milioni di interazioni e più di un miliardo di visualizzazioni video sui profili ufficiali. Questo successo digitale conferma la capacità dello show di fondere il people show con le moderne strategie dei nuovi media.

La sinergia produttiva tra la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e Fremantle è stata fondamentale per un format che mantiene una posizione centrale nei palinsesti nazionali. Questa collaborazione ha generato risultati in crescita sia in termini di audience che di impatto sul pubblico, giovane e familiare. Nelle settimane di programmazione, The Voice Generations ha costantemente trainato il prime time del venerdì su Rai 1, rafforzando la sua posizione tra i principali programmi d’interesse nazionale.