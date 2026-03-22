Le anticipazioni su come finisce Il Paradiso delle signore 10 rivelano che la contessa Adelaide si ritroverà ancora una volta a essere la grande protagonista del finale, dato che dovrà risolvere i vari segreti e misteri del suo passato.

Un vero e proprio ciclone, infatti, potrebbe abbattersi sulle vicende di villa Guarnieri dopo che la contessa si ritroverà a dover fare chiarezza sul rapporto tra Odile e Umberto, al punto da rischiare di compromettere per sempre il legame con la figlia ritrovata.

Il ritorno di Adelaide: ecco come finisce Il Paradiso delle signore 10

Dopo un periodo iniziale di stallo, il rapporto tra Odile e Adelaide è diventato sempre più importante negli episodi della decima stagione della soap opera attualmente in onda con grande successo in prima visione assoluta su Rai 1.

Al momento, però, mamma e figlia sono state costrette a separarsi dopo che la contessa ha scelto di isolarsi per qualche settimana dalla sua amata Milano per cercare di ritrovare se stessa dopo un periodo estremamente difficile, segnato in primis dalla fine della sua storia d'amore con Marcello Barbieri e dall'annullamento del loro imminente matrimonio.

Intanto Odile, malgrado le incomprensioni con lo zio Umberto, ha scelto proprio di convolare a nozze con Ettore, intenzionata a coronare il loro sogno d'amore al più presto.

Adelaide affronta gli scandali del passato nel finale de Il Paradiso 10

Le anticipazioni sul gran finale de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che ci sarà spazio proprio per il rientro in scena della contessa Adelaide, la quale si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita e ad affrontare quegli scandali e quei misteri che aveva messo da parte, nella speranza di non dover ritirarli fuori.

Il più importante sarà quello legato al nome del vero padre di Odile che, fino a questo momento, non è stato ancora svelato alla diretta interessata.

Un vero e proprio evento che terrà banco nel corso delle ultime puntate di questa stagione, destinato a creare un vero e proprio scandalo all'interno del Circolo, dato che tutti verrebbero a conoscenza di quella relazione clandestina tra Adelaide e Umberto, avvenuta diversi anni prima.