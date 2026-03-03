La patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, ha manifestato un profondo disappunto riguardo all’utilizzo della denominazione “Miss Italia” da parte di Ditonellapiaga. L’artista ha infatti scelto questo nome per un brano e per l’album in uscita, suscitando la reazione della Mirigliani, che ha definito alcune parole del testo “inaccettabili” nei confronti delle partecipanti al concorso. La patron ha dichiarato di non essere stata informata preventivamente e di aver appreso la notizia tramite i social media, sottolineando con fermezza che “se accanto all’immagine delle Miss associ la parola disperata, a me non sta bene”.

Ha inoltre richiesto all’artista di fornire spiegazioni sul significato del testo, pur precisando di non poter aggiungere ulteriori commenti a causa delle questioni legali attualmente in corso.

Tutela del marchio e della reputazione

La principale contestazione da parte di Miss Italia riguarda l’uso del nome come titolo dell’album e del brano, considerato un utilizzo improprio di un marchio registrato. Patrizia Mirigliani ha affidato la gestione della vicenda ai propri legali, evidenziando la lunga storia e la consolidata reputazione che il marchio possiede e che necessita di essere tutelata. L’organizzazione ha formalmente richiesto di poter visionare il testo completo del brano, esprimendo viva preoccupazione per un contenuto che, a loro dire, non rifletterebbe i valori promossi dal concorso.

La prospettiva di Ditonellapiaga

Ditonellapiaga ha replicato alle accuse, specificando che il brano è ancora inedito e che il testo affronta il suo rapporto personale con la bellezza e la perfezione, senza alcun riferimento diretto a Miss Italia o alle sue concorrenti. L’artista ha definito l’interpretazione della patron “surreale”, affermando di non aver insultato alcuno ma di aver utilizzato l’ironia per narrare la propria esperienza. Ha inoltre chiarito che non intende esprimere una critica al concorso, bensì raccontare un percorso di crescita personale.

Al momento, non risultano conferme indipendenti circa la possibilità di un confronto diretto tra le parti, né sono noti sviluppi legali concreti in merito alla controversia.