‘Te lo taglio’ è la nuova docu-serie in arrivo su Sky Crime e in streaming su Now, che affronta uno dei temi più delicati e controversi della cronaca: la mutilazione genitale maschile. Il progetto prende avvio dal celebre caso di Lorena e John Wayne Bobbitt, avvenuto nel 1993, quando la vicenda sconvolse l’opinione pubblica internazionale. In quell’occasione, dopo anni di presunti abusi, Lorena Bobbitt recise il pene del marito con un coltello da cucina, dando origine a un processo mediatico e giudiziario che ha lasciato un segno profondo nel dibattito sociale.

‘Te lo taglio’: un viaggio tra cronaca e psicologia

La docu-serie si distingue per l’approccio investigativo e documentaristico, esplorando non solo il caso Bobbitt ma anche altri rari episodi di mutilazione genitale maschile. Attraverso interviste esclusive, materiali d’archivio inediti e testimonianze dirette, la produzione analizza le cause psicologiche e i contesti sociali che possono portare a simili gesti estremi. Il racconto si sofferma sulle conseguenze per le vittime e sulle dinamiche di genere che emergono da questi atti di violenza, offrendo uno sguardo approfondito su un fenomeno spesso trascurato dal dibattito pubblico.

Un tema raro e complesso nella programmazione di Sky

La scelta di Sky Crime e Now di proporre una docu-serie su un argomento così delicato si inserisce in un palinsesto che punta a offrire contenuti originali e di forte impatto sociale.

‘Te lo taglio’ si affianca ad altre produzioni che indagano la criminalità e le sue molteplici sfaccettature, contribuendo ad arricchire l’offerta di documentari e serie true crime disponibili sulle piattaforme. Il programma si propone di stimolare una riflessione sulle radici della violenza intima e sulle sue ripercussioni, sia a livello individuale che collettivo.

Attraverso la narrazione di storie vere e l’analisi di casi emblematici, la docu-serie invita il pubblico a confrontarsi con una realtà complessa, intrecciata a sentimenti di rabbia, vendetta e trauma, e a interrogarsi sulle dinamiche che possono portare a gesti così estremi.