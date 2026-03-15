La puntata di ‘Domenica In’, trasmessa domenica 15 marzo su Rai 1, si è aperta con un sentito tributo a Enrica Bonaccorti, venuta a mancare all’età di settantasei anni. Mara Venier, affiancata da Alberto Matano, ha voluto commemorare la collega e amica, evidenziando il valore umano e professionale che Bonaccorti ha incarnato nel panorama televisivo italiano. Questo omaggio ha dato il via a una puntata caratterizzata da numerosi ospiti e momenti di spettacolo.

Musica e cinema protagonisti

Durante la trasmissione, la musica d’autore ha trovato ampio spazio grazie alla presenza di Riccardo Cocciante.

L’artista ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, esibendosi al pianoforte con il brano ‘Ho vent’anni con te’, estratto dal suo più recente album di inediti. Per quanto concerne il cinema, Virginia Raffaele è intervenuta per presentare il film ‘Un bel giorno’, diretto e interpretato da Fabio De Luigi, la cui uscita nelle sale è avvenuta il 5 marzo. La puntata ha inoltre visto l’esibizione di Leo Gassmann, reduce dal Festival di Sanremo, che ha proposto il brano ‘Naturale’, presentato sul palco dell’Ariston.

Attualità, ricordi e intrattenimento

Tra gli altri ospiti intervenuti, Peppe Iodice ha presentato il film ‘Mi batte el corazon’, mentre Pino Strabioli ha condiviso alcuni episodi significativi legati ai cinquant’anni di storia di ‘Domenica In’.

La sezione dedicata all’attualità ha visto Mara Venier e Tommaso Cerno analizzare i principali fatti della settimana. Teo Mammucari ha animato la trasmissione con il gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’, introducendo un elemento di leggerezza e intrattenimento. La puntata ha così sapientemente combinato ricordo, spettacolo e attualità, offrendo un tributo commosso a Enrica Bonaccorti e confermando la varietà di contenuti che contraddistingue il programma.