Dopo la pausa legata al Festival di Sanremo 2026, ritorna in tv su Rai 1 Don Matteo 15, in programma giovedì 5 marzo. Le anticipazioni ci parlano di alcune tensioni che si vivranno a Spoleto.

Anticipazioni Don Matteo 15, amore in bilico tra Giulia e Diego

Tensioni personali e professionali in quel di Spoleto. La situazione amorosa non è affatto facile per Diego e Giulia, che stanno vivendo un brutto momento. Già nel corso delle precendenti puntate ci sono stati vari scontri e accese discussioni. Il loro rapporto sembra ormai essere prossimo ad una fine.

Ma il matrimonio incombe e i due non sanno ancora come comportarsi. L'ex marito di Giulia, Mathias, apporterà non pochi problemi alla già labile coppia. La possibilità di un futuro professionale di Giulia lontano da Spoleto porta la coppia a deteriorarsi sempre di più. Diego è diviso tra la paura di perdere la donna che ama e l'amore per la divisa. Potrebbe lasciarsi guidare dall'orgoglio, mentre Giulia dovrà capire se il suo è un desiderio di cambiamento oppure un'opportunità di fuga.

Il mistero legato a Maria

Il caso della puntata riguarderà, invece, Maria. Sempre nella stessa puntata, potrebbe arrivare la pace tra Caterina Provvedi e Cecchini, dopo alcune problematiche a causa della differenza d'età che intercorre tra i due.

Proprio Provvedi sarà determinata a dimostrare a tutti il proprio valore ed entrerà a far parte delle indagini, ma si scontrerà con Cecchini. Al centro delle indagini anche la sospetta morte di un giovane imprenditore del luogo, che porterà le persone a destreggiarsi tra segreti familiari e rivalità dal punto di vista lavorativo.

Il mistero legato alla giovane Maria si infittisce sempre di più e Don Massimo sarà chiamato ad investigare. Emergeranno alcuni dettagli dal passato, mettendo ancora il parroco di Spoleto davanti a nuove rensponsabilità e di fronte a scelte che non saranno sempre semplici. Nel frattempo, la situazione di Don Massimo non è affatto rosea. Da qualche puntata il parroco ha delle problematiche con il presente, ma anche con il passato. Dovrà provare a fare chiarezza dentro di sé, per poter prendere delle decisioni in tutta serenità. Ci saranno ancora problemi legati alla sua vocazione, ma non solo.