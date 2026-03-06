Rai1 si aggiudica la prima serata con “Don Matteo 15”, che ha raccolto circa 3.859.000 spettatori e il 23,0% di share. In access prime time, “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha superato “Affari Tuoi” su Rai1, registrando rispettivamente 5.188.000 spettatori (25,4% di share) contro i 4.861.000 spettatori (23,7% di share) del programma condotto da Amadeus.

Il successo di “Don Matteo 15” in prima serata

La fiction di Rai1 si conferma un punto fermo del giovedì sera, con una performance solida che la pone nettamente al comando della serata. Il risultato evidenzia la capacità del titolo di attrarre un pubblico ampio e fedele, mantenendo una leadership stabile nel prime time.

Access prime time: il confronto tra i due game show

La sfida tra “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” vede quest’ultima prevalere sia in termini di spettatori sia di share. Il game show di Canale 5 ha infatti ottenuto 5.188.000 spettatori e il 25,4% di share, mentre “Affari Tuoi” si è fermato a 4.861.000 spettatori con il 23,7% di share. Il confronto ravvicinato conferma l’importanza strategica dell’access prime time come traino per la serata televisiva.

Contesto e rilevanza

Il risultato di “Don Matteo 15” rafforza la posizione di Rai1 nel prime time del giovedì, mentre la vittoria di “La Ruota della Fortuna” nell’access prime time sottolinea la competitività della fascia di apertura. La serata si chiude con una chiara vittoria per la fiction, ma con un equilibrio significativo tra i due game show.

Chi è “Don Matteo”

“Don Matteo” è una celebre fiction italiana trasmessa da Rai1, incentrata sulle vicende di un sacerdote detective. La serie, giunta alla quindicesima stagione, ha consolidato nel tempo un vasto seguito grazie al mix di mistero, valori e ambientazione rurale.