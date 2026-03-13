La serata televisiva del 15 gennaio 2026 ha visto ‘Don Matteo 15’ imporsi come programma più seguito nel prime time, mentre ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato la fascia dell’access prime time. I dati Auditel confermano la preferenza del pubblico per la fiction con Terence Hill e per il game show condotto da Gerry Scotti e Stefano De Martino, che si sono distinti nelle rispettive fasce orarie.

‘Don Matteo 15’ guida il prime time

La nuova stagione di ‘Don Matteo’ ha raccolto un ampio consenso, posizionandosi al vertice degli ascolti nella fascia serale.

La fiction, ormai punto di riferimento per la programmazione Rai, continua a ottenere risultati significativi in termini di share e spettatori, consolidando il proprio ruolo nel panorama televisivo italiano. Il successo della serie si riflette anche nella capacità di attrarre un pubblico trasversale, confermando la forza del format e la popolarità dei suoi interpreti.

‘La Ruota della Fortuna’ prima nell’access prime time

Nel segmento dell’access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ si è distinta come il programma più seguito. La conduzione di Gerry Scotti, affiancato da Stefano De Martino, ha contribuito a mantenere alto l’interesse degli spettatori, che hanno premiato il game show con ottimi risultati di ascolto.

Il format, già noto al pubblico italiano, si conferma una scelta vincente per la fascia preserale, grazie anche alla capacità di coinvolgere diverse generazioni di telespettatori.

Analisi dei dati Auditel

I dati Auditel pubblicati per la giornata del 15 gennaio 2026 includono anche le performance delle altre fasce orarie, come il daytime, la seconda serata e i telegiornali. Le tabelle di ascolto permettono un confronto diretto tra i vari programmi, offrendo una panoramica dettagliata delle preferenze del pubblico. La metodologia Auditel, che distingue tra share, ascolto medio e Total Audience, garantisce trasparenza e affidabilità nella rilevazione dei dati, anche in presenza di lievi scostamenti dovuti ad arrotondamenti o a differenti criteri di rilevazione.