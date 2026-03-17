Il 19 marzo andrà in onda alle 21:30, dopo l'edizione di Affari Tuoi, l'ultima puntata della serie tv Don Matteo 15. Le anticipazioni ci rivelano che Don Massimo cercherà in tutti i modi di ritrovare Maria, ma finirà per essere iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. Inoltre Diego e Giulia penseranno di essere incompatibili e di doversi dire addio per sempre. Dello stesso parere non saranno però Cecchini e Caterina, che si attiveranno per farli tornare insieme.

Cecchini e Caterina si impegnano per fare tornare insieme Giulia e Diego

Giovedì 19 marzo sarà trasmessa in prima tv assoluta l'ultima puntata della quindicesima stagione di Don Matteo. Anche la scorsa settimana è risultato il programma più visto della serata con quasi 3 milioni e mezzo di spettatori ed uno share di quasi il 21%.

In base alle trame della decima ed ultima puntata dal titolo Sognando il cielo, la relazione tra Giulia e Diego sembrerà ormai prossima alla conclusione definitiva. Entrambi infatti riterranno di essere incompatibili e che quindi l'unica soluzione è di dirsi addio. Le uniche persone che crederanno nel loro amore saranno il maresciallo Cecchini e Caterina Provvedi, che si attiveranno per farli tornare insieme.

Don Massimo si impegna per ritrovare Maria

Maria, dopo il rapimento, dovrà fare i conti con il suo passato e scoprirà tutta la verità che fino ad ora aveva dimenticato. Don Massimo si impegnerà per ritrovare la giovane, ma incontrerà molte difficoltà sul suo cammino. Gli spoiler dell'ultima puntata ci indicano che il capitano Martini convocherà il fratello di Giulia in caserma e gli farà vedere un video, che lo mostrerà fuori dalla casa della vittima. Il maresciallo Cecchini difenderà subito l'operato del parroco, il quale però risponderà subito di avere capito di essere stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio.

Riepilogo della puntata precedente

Nella puntata andata in onda nella settimana precedente, Maria ha deciso di battezzarsi insieme al figlio Max.

Il giorno della funzione però è stata rapita, nonostante tutti i tentativi di Don Massimo di proteggerla.

Cecchini, invece, ha cercato in tutti i modi di scoprire l'identità della ragazza che sta uscendo con Diego. Alla fine, dopo un equivoco nato con la nuova PM, Caterina ha svelato di essere lei. Giulia ha rivelato al fratello di essere ancora innamorata del capitano Martini, ma che probabilmente è tardi per poter insieme a lui.