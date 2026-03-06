Giovedì 12 marzo su Rai 1 arriva un nuovo episodio di Don Matteo 15. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, il Maresciallo Cecchini ne combina un'altra delle sue: convinto che il Capitano abbia un'amante, chiede aiuto a Giulia e Caterina per indagare sulla nuova fiamma. Problemi in vista anche per Maria, la ragazza dopo essere tornata in canonica è nuovamente in pericolo.

Don Matteo 15: cosa succede nell'episodio del 12 marzo

Le anticipazioni legate al prossimo episodio di Don Matteo 15 dal titolo Fedeltà, vedono Nino Cecchini combinare un nuovo guaio: il Maresciallo dopo aver trovato una camicia sporca di rossetto, si convince che il Capitano ha un'amante. Di conseguenza chiede a Giulia - che nel frattempo è tornata a Spoleto - e Caterina d indagare sulla nuova fiamma di Diego, ma inevitabilmente commette un pasticcio.

Maria invece ha deciso di tornare in canonica.

La ragazza ha chiesto a Don Massimo di battezzare sia lei che suo figlio Max, ma durante la celebrazione in Chiesa accade qualcosa che mette in pericolo Maria.

Ascolti tv 5 marzo

Nel prime time di giovedì 5 marzo si è rinnovata la sfida degli ascolti del primetime.

Su Rai 1 la serie tv Don Matteo 15 ha nuovamente vinto, incollando al piccolo schermo 3.706.000 spettatori con uno share del 21.7%. Su Canale 5 la replica di Quo Vado ha ottenuto 2.724.000 spettatori con uno share del 16.5%. La finale di MasterChef in onda su SkyUno ha totalizzato 994.000 spettatori e il 4.9% nel primo episodio e 904.000 spettatori e il 6% nel secondo episodio.

Utenti critici per la crisi dei 'Mezzanottini'

Su X, diversi utenti hanno commentato Don Matteo 15 ed in particolare non è passata inosservata la crisi dei "Mezzanottini" ovvero la coppia formata da Diego e Giulia.

Un utente ha scritto: "Caterina gira alla larga dal Capitano". Un altro utente ha affermato: "Hanno girato più scene insieme Caterina e Diego che Diego e Giulia". Un altro fan della fiction ha commentato: "Io veramente non capisco perché le coppie devono tutte farle lasciare per poi tornare insieme all'ultima puntata". Un altro utente ha detto: "Ragazzi vi dirò, a me la Marescialla e il Capitano non dispiacciono". Infine c'è anche chi ha affermato: "Non paragonate il bacio di Giulia con il suo ex rispetto a quello di Caterina e Diego, perché lei si è scansata mentre lui no e addirittura sembra vivere un momento di confusione".