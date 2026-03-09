Don Matteo 15 torna su Rai 1 il 12 marzo 2026 in prima serata. Le anticipazioni della puntata ci parlano delle problematiche del Maresciallo Cecchini per chiarire equivoci emersi dalle ultime indagini. Problemi anche per Martini e Mezzanotte, non solo di tipo professionale.

Episodio "Fedeltà": Diego finisce tra i sospettati

Finisce tra i sospettati Diego, nell'episodio di Don Matteo 15 intitolato "Fedeltà". Tra dubbi ed ambiguita, la comunità di Spoleto sarà sempre più scossa e vorrà saperne di più circa ciò che accade. Protagonista della puntata sarà il Maresciallo Cecchini, che cercherà di chiarire alcuni equivoci circa i dubbi che sono recentemente emersi nelle indagini.

Nel frattempo, il Capitano Diego Martini e la collega Giulia Mezzanotte avranno alcune problematiche. Non soltanto di tipo professionale, ma anche dal punto di vista sentimentale. I due finiscono per allontanarsi e riavvicinarsi più volte, nel loro tormentato rapporto.

Don Matteo 15: Cecchini cerca la verità

Don Massimo sarà chiamato ad investigare come sempre. Il Maresciallo Cecchini cercherà di scoprire la verità e vedrà con grande sospetto i comportamenti del Capitano Martini, arrivando a sospettare di lui. Viene ritrovata, infatti, una sua camicia macchiata con un rossetto. Con l'aiuto di Caterina e Giulia, il maresciallo investigherà, ma si creeranno delle situazioni disastrose e i tre combineranno un pasticcio.

Come sempre, gli equivoci fanno da padrone nella fiction e ci saranno momenti di tensione. Don Massimo si occuperà anche del rapporto tra Diego e Giulia: possibile che l'uomo abbia un'amante segreta?

In parallelo, la storia di Maria e del piccolo Max. La donna ha preso una decisione: vorrebbe battezzarsi assieme al bambino. Per la donna si tratta di un momento molto importante, per potersi riavvicinare alla religione e compiere, così, un nuovo passo nella sua vita, lasciando così alle spalle il suo passato. Il giorno della festa, però, accade qualcosa che fa precipitare la situazione. Maria potrebbe essere nuovamente in pericolo, dopo ciò che le è già accaduto in passato. Il momento gioioso, quindi, lascia spazio a varie preoccupazioni. La puntata di Don Matteo 15 sarà visibile su Rai 1, oppure in streaming collegandosi al sito di RaiPlay.