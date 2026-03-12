Il 12 marzo andrà in onda su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, la nona puntata della soap tv italiana Don Matteo 15.

Le anticipazioni ci rivelano che, Maria risulterà essere in pericolo proprio il giorno in cui deciderà di battezzarsi insieme al piccolo Max. Inoltre Cecchini scoprirà una camicia di Diego sporca di rossetto e sarà certo che il capitano ha un'altra donna. Caterina, invece, esternerà a Don Massimo le proprie perplessità sui sentimenti verso Martini.

Maria decide di battezzarsi insieme a Max

Giovedì 12 marzo sarà trasmessa su Rai uno la nona e penultima puntata della quindicesima stagione di Don Matteo.

Anche la scorsa settimana ha vinto la serata degli ascolti con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori ed uno share vicino al 22%.

In base alle trame della nona puntata dal titolo Fedeltà, Maria prenderà la decisione di battezzarsi insieme al piccolo Max. La ragazza in questo modo vorrà celebrare un nuovo inizio, dopo le vicissitudini dell'ultimo periodo. Il giorno della celebrazione però niente andrà come sperato. La vita di Maria e delle persone a lei vicina risulterà essere in pericolo.

Diego spiega a Cecchini che non è più fidanzato con Giulia

Giulia farà il suo ritorno a Spoleto. Intanto il maresciallo Cecchini troverà una camicia di Diego sporca di rossetto e si convincerà del fatto che il suo superiore ha iniziato una relazione con un'altra donna.

Nino indagherà per capire chi possa essere. Gli spoiler ci indicano inoltre che Caterina sarà contenta della frequentazione con Martini, ma non mancherà di esternare a Don Massimo il pensiero che il suo forse non è vero amore ma solo gratitudine per quanto è stato fatto per lei. Il parroco le risponderà che l'amore non chiede niente in cambio.

Nel frattempo Diego dirà a Cecchini che Giulia ormai non fa più parte della sua vita e che pertanto non vi è più alcuna fidanzata.

Riepilogo delle puntate precedenti

Nella puntata in onda la settimana precedente, Caterina ha messo in discussione la sua presenza all'interno dell'Arma dei Carabinieri. Diego però le ha fatto capire di essere una preziosa risorsa e le ha raccontato che anche lui in passato ha avuto un momento di difficoltà.

Don Massimo, invece, ha seguito Giona e ha scoperto che stava portando qualcosa da mangiare a Maria. Quest'ultima alla fine ha deciso di tornare in canonica e sia Pippo che Natalina sono stati contenti di poterla riaccogliere.