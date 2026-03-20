Forbidden Fruit è la serie turca che, su Canale 5, ogni pomeriggio tiene incollati davanti al televisore più di due milioni di persone. Yildiz, Ender e Halit non solo intrigano il pubblico con le loro dinamiche, ma accompagnano gli spettatori alla scoperta di Istanbul: la città dove l’Occidente incontra l’Oriente, un sogno fatto di moschee che si stagliano contro i tramonti infuocati del Bosforo.

Le location che il pubblico impara a conoscere ogni giorno sono numerose e possono essere visitate – almeno dall’esterno – in tutta la città. A differenza di molte altre produzioni turche (come DayDreamer), che utilizzano spesso teatri di posa o studi riconvertiti come quello di Beykoz Kondura, Forbidden Fruit ha scelto una strada diversa.

La serie predilige location reali situate tra i vicoli storici e i quartieri moderni di Istanbul, permettendo al pubblico di ammirare lo sfarzo autentico di Istanbul senza filtri da studio.

Di cosa parla Forbidden Fruit

Al centro di tutto c’è Yildiz: la sua è la classica scalata sociale di chi, partendo dal nulla, riesce a conquistare un posto nel mondo di Halit Argun, imprenditore nel settore tessile e tra gli uomini più ricchi di Istanbul. Un uomo dal passato sentimentale turbolento: tre matrimoni alle spalle dai quali sono nati i suoi tre figli, Zehra, Lila ed Erim.

Una serie dove gli inganni e i tradimenti fanno da padrone, e Istanbul si ritrova a fare da cornice a delle storie dove le ambizioni si scontrano con verità difficili da nascondere.

Dove è stata girata la serie: le ville e gli uffici della famiglia Argun

Le scene di Forbidden Fruit che vedono la famiglia Argun come protagonista vengono girate nell’Hidiv Kasrı –Palazzo del Khedivè – una residenza storica situata nel quartiere di Beykoz, sul lato asiatico della città. La struttura, con vista panoramica sul Bosforo, ha fatto da sfondo a diverse scene iconiche, come quando Ender cade in mare.

Mentre la villa comprata da Halit, ma scelta da Yildiz nella seconda stagione, si chiama Dadyan Yalısı e si trova nel quartiere di Yeniköy. Questa dimora racchiude un pezzo autentico della storia di Istanbul. Il nome deriva dalla famiglia Dadyan, una delle dinastie armene più potenti dell’epoca ottomana.

Per generazioni, i suoi membri furono figure chiave alla corte dei Sultani, ricoprendo ruoli prestigiosi come direttori della polveriera imperiale e consiglieri di fiducia, lasciando un segno nell’architettura e nell’amministrazione della città.

Il centro del potere di Halit Argun non si trova tra le mura di un antico palazzo, ma nel cuore tecnologico di Istanbul. Il set della holding è stato allestito presso il Seba Office Boulevard, un complesso architettonico all’avanguardia situato nel distretto di Ayazağa. Questa zona, un tempo industriale, si è trasformata nel nuovo polo finanziario della città, caratterizzato da strutture in vetro e acciaio che sfidano lo skyline.

Forbidden Fruit in Italia: le riprese segrete in Toscana

Il successo di Forbidden Fruit ha varcato i confini turchi, portando la produzione a scegliere ambientazioni d’eccezione anche fuori da Istanbul. Per i fan italiani della serie ci sarà una piccola sorpresa nel primo episodio della quinta stagione. Queste scene non andranno in onda a breve su Canale 5, dato che la programmazione è ancora ferma alla terza stagione.

Il legame con l’Italia si concretizzerà attraverso nuove ambientazioni. Un personaggio, ancora inedito per il pubblico di Canale 5, vivrà in Italia e, nel finale dell’episodio, si potrà ammirare il panorama della Toscana: un racconto sospeso tra colline e strade bianche che conducono a casali nascosti e terrazze affacciate sui vigneti.

La città in cui si sono svolte le riprese non è mai stata resa pubblica: si dice che potrebbe trattarsi della zona di Arezzo.