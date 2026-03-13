Enrica Bonaccorti è stata ricordata con grande affetto da Andrea Quattrini, suo agente storico, durante un collegamento con il programma ‘La volta Buona’ dalla camera ardente allestita presso la clinica Ars Medica di Roma. La conduttrice si è spenta all’età di settantasei anni, lasciando un segno profondo nel mondo dello spettacolo e nella vita delle persone a lei vicine. Quattrini ha sottolineato la forza d’animo e la positività che Bonaccorti ha mantenuto fino agli ultimi giorni, nonostante il peggioramento delle sue condizioni di salute nelle ultime due settimane.

Il ricordo di una donna forte e positiva

Andrea Quattrini ha descritto Enrica Bonaccorti come una persona sempre sorridente e dotata di grande buon senso. L’agente ha raccontato di aver condiviso con lei quindici anni di amicizia e collaborazione, durante i quali Bonaccorti non ha mai espresso giudizi negativi sugli altri. Anche dopo un’operazione recente, la conduttrice aveva mostrato determinazione e progettava nuovi lavori, tra cui la stesura della sua autobiografia. Quattrini ha evidenziato come Bonaccorti non si sia mai arresa, desiderando tornare a casa e riprendere la sua vita.

Il legame indissolubile con la figlia Verdiana

Un momento particolarmente toccante è stato il riferimento al rapporto tra Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana.

Secondo Quattrini, Verdiana è profondamente provata dalla perdita della madre e fatica a trovare le parole per esprimere il proprio dolore. L’agente ha definito il loro legame come quello di “due corpi e un’anima”, sottolineando la difficoltà di Verdiana nell’affrontare questa separazione. Il ricordo di Bonaccorti rimane vivo non solo tra i colleghi e gli amici, ma soprattutto nella vita della figlia, che ora si trova ad affrontare un momento particolarmente difficile.

Chi era Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è stata una figura di spicco della televisione e della radio italiane. Nata a Savona, ha iniziato la sua carriera come attrice teatrale e autrice di testi musicali, collaborando con artisti come Domenico Modugno.

Negli anni ottanta ha raggiunto la popolarità conducendo programmi di successo come ‘Italia sera’ e ‘Pronto, chi gioca?’, per poi proseguire con altri format sulle reti Fininvest, tra cui la prima edizione di ‘Non è la Rai’. La sua carriera è stata caratterizzata da versatilità e impegno, lasciando un’eredità importante nel panorama dello spettacolo italiano.