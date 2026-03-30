La terza, attesissima stagione di Euphoria, il drama HBO di Sam Levinson, debutterà in contemporanea mondiale il 13 aprile su Sky e in streaming su Now. Questa nuova stagione, prodotta da HBO in collaborazione con A24, vedrà il ritorno di Zendaya, vincitrice dell’Emmy, nel ruolo della protagonista Rue Bennett. Otto episodi saranno trasmessi uno a settimana ogni lunedì su Sky Atlantic.

I temi centrali sono nuovamente male, redenzione e fede, guidati dalla frase: “Vuoi rimediare al male che hai fatto? Comincia cambiando te stessa”. Accanto a Zendaya, torneranno Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow.

Il cast si arricchisce di nuove presenze di spicco, tra cui Sharon Stone, Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne e Marshawn Lynch. Barbie Ferreira, interprete di Kat, non farà parte di questa stagione.

Successo e nuove direzioni narrative

Euphoria si è affermata come un vero e proprio fenomeno di cultura pop, con 25 nomination agli Emmy e nove vittorie nelle sue prime due stagioni. La terza stagione approfondirà le dimensioni psicologiche e sociali dei giovani protagonisti, introducendo nuovi fili narrativi e un salto temporale. Il team produttivo, guidato da Sam Levinson, annovera tra gli esecutivi anche Drake. La serie trae ispirazione dall’omonimo titolo israeliano, creato da Ron Leshem e Daphna Levin.

Dopo una significativa pausa seguita alla seconda stagione (2022), la produzione ha affrontato ritardi a causa della pandemia e dello sciopero degli sceneggiatori. Le prime due stagioni hanno esplorato i complessi percorsi di personaggi come Rue, Jules, Nate, Maddy e Cassie, mentre la terza promette sviluppi inediti. Gli otto episodi saranno disponibili con cadenza settimanale, dal 13 aprile fino al 31 maggio, consolidando il ruolo di Euphoria tra i titoli più influenti della serialità contemporanea.