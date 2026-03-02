La Milano Fashion Week dedicata all’autunno/inverno 2026/2027 ha segnato il debutto di Fila con una collezione profondamente ispirata alla storia urbana della città. Il filo conduttore, intitolato “Da Fila scene di vita metropolitana”, è stato curato dal direttore creativo Alistair Carr e svelato il 1° marzo 2026 a Milano. La sfilata ha rappresentato la metropoli come uno spazio astratto e universale, caratterizzato da un'inconfondibile impronta italiana. Le passerelle hanno messo in scena l'idea di persone in continuo movimento e generazioni che si intrecciano, narrando un racconto urbano e quotidiano.

Questo si traduce in un flusso continuo di vite che si sfiorano, con modelle e modelli che sfilano a passo svelto, incarnando le molteplici identità della vita metropolitana.

La proposta Fila Milano traduce questa visione in un guardaroba fluido, concepito per adattarsi a diversi ruoli, momenti e ritmi. Capispalla, maglie, gonne e pantaloni dialogano con lo sportswear in modo discreto, dove la performance si cela nei materiali tecnici, nelle finiture ricercate e nel layering accurato. L'unione tra sport e sartoria è evidente anche nei capi più sportivi, realizzati con materiali come pelle morbida traforata o cappotti in lana trattati per garantire impermeabilità, impreziositi da bottoni e cerniere funzionali.

La maglieria richiama le divise scolastiche con giochi di color block geometrici, mentre gli outfit stratificati combinano lupetti o polo con giacche tecniche, sovrapposte da cappotti in lana che integrano elementi di maglieria. La palette cromatica unisce i classici colori Fila – blu, rosso e bianco – a tonalità più urbane come nero, verde khaki, grigio e cammello. Borse ampie, simili a borsoni sportivi, calzature basse e guanti completano il look, pensati per un utilizzo urbano consapevole.

Fila Milano: un racconto culturale della metropoli

La collezione Fila Milano, presentata nella sessione conclusiva della fashion week, sottolinea il forte legame del marchio con la città. In una giornata che ha visto anche la chiusura della kermesse da parte di Giorgio Armani, Fila, attraverso la visione di Alistair Carr, ha ribadito la centralità dell'esperienza urbana come fonte estetica e funzionale.

Le sfilate di Fila sono intrise di questa componente narrativa, incarnando la città vissuta e non solo sognata, rappresentando chi la abita quotidianamente, tra frenesia, incontri fugaci e identità in costante evoluzione.

Contesto e coerenza con l’heritage del brand

La collezione si inserisce in un percorso coerente con l'identità di Fila, reinterpretando il proprio heritage sportivo in chiave contemporanea. Il tennis diventa una grammatica stilistica, non una mera decorazione. Fila Milano elabora un athleisure sofisticato e funzionale, attingendo linfa anche dall'apertura recente del FILA Hub a Milano. Questo spazio culturale, inaugurato a febbraio 2026 nei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti, è concepito come un percorso espositivo che esplora il legame tra sport, performance e identità visiva, testimoniando l'impegno del brand nel promuovere il dialogo tra moda e cultura visiva urbana.

Con una scrittura pacata e misurata, la proposta di Fila per l'inverno 2026/2027 racconta la città in modo profondo. Va oltre il semplice capo d'abbigliamento, proponendo una visione dello stile urbano come racconto silenzioso di movimenti, incontri e stratificazioni temporali. La moda, in questo contesto, ritorna a essere specchio e interprete della vita metropolitana.