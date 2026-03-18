Un nuovo appuntamento mattutino si profila all'orizzonte di Rai2 con il debutto di ‘La Mattinanza’, lo show che vedrà protagonista Fiorello a partire dalle 7.10. La trasmissione proporrà quotidianamente la replica del fortunato radio show ‘La Pennicanza’, condotto dallo stesso Fiorello insieme a Fabrizio Biggio su Radio2, arricchita da contenuti inediti pensati per il pubblico televisivo. L'annuncio di questa novità, svelato in diretta dallo showman, ha generato una certa sorpresa tra i responsabili del daytime e i vertici delle direzioni marketing e Produzione Rai, riaccendendo le mai sopite discussioni e la competizione interna tra Rai1 e Rai2 per la cruciale fascia oraria del mattino.

La competizione mattutina interna: un déjà-vu per la Rai

La scelta di collocare ‘La Mattinanza’ su Rai2 evoca immediatamente i precedenti scenari legati a ‘Viva Rai2’, un'altra iniziativa di Fiorello che, già in passato, aveva innescato tensioni significative tra le due principali reti del servizio pubblico. All'epoca, il progetto di portare lo showman sulla prima rete era stato fermamente osteggiato dal Cdr del Tg1, preoccupato per la potenziale riduzione degli spazi informativi gestiti dalla testata giornalistica nella programmazione mattutina. Di conseguenza, il programma fu destinato a Rai2, una decisione che, pur avendo influenzato gli ascolti del mattino di Rai1, non riuscì a garantire una crescita stabile e duratura per la seconda rete, che al termine dello show di Fiorello tornò ai suoi livelli di audience abituali.

L'impatto su ‘Uno Mattina News’ e le dinamiche interne Rai

L'arrivo di ‘La Mattinanza’ rischia ora di abbattersi come un fulmine a ciel sereno sull'ultimo segmento di ‘Uno Mattina News’, il consolidato contenitore di infotainment di Rai1. Questo programma, condotto da Tiberio Timperi e dalla giornalista Maria Soave, aveva intrapreso un percorso di rinnovamento all'inizio della stagione, mostrando segnali positivi e un miglioramento negli ascolti rispetto all'edizione precedente. All'interno dei corridoi Rai, si è a lungo dibattuto sulla possibilità, mai concretizzata, di assegnare a Fiorello uno spazio direttamente su Rai1. Tale ipotesi sarebbe sfumata non solo per ragioni di tempistiche ristrette, ma anche per dinamiche legate alla gestione del talento: Fiorello, pur operando nel daytime, è un artista di punta la cui gestione è affidata 'ad personam' alla direzione Prime Time.

Il ricordo del 'no' ricevuto in passato dal Cdr del Tg1 sembra, ancora oggi, esercitare un'influenza sulle decisioni strategiche riguardanti la sua collocazione.

Fiorello: il volto poliedrico dell'intrattenimento italiano

Rosario Fiorello, universalmente noto con il nome d'arte di Fiorello, si conferma come uno degli showman, conduttori e cantanti più iconici e amati del panorama televisivo e radiofonico italiano. La sua carriera, iniziata con l'esperienza di animatore nei villaggi turistici, ha visto una rapida ascesa che lo ha portato ad affermarsi con successo in radio e in televisione. La sua straordinaria versatilità artistica e la capacità di innovare costantemente i suoi format lo hanno reso un vero e proprio punto di riferimento per l'intrattenimento nazionale, capace di conquistare e mantenere l'affetto di un vastissimo pubblico attraverso programmi di grande risonanza e impatto culturale.