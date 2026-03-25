Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 30 marzo al 5 aprile sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Lila vorrà il divorzio da Yigit. Kaya e Leyla, invece, verranno travolti dalla passione.

Yigit si confronta con Lila

Ender e Caner faranno in modo che Yigit e Lila si incontrino per confrontarsi sui loro problemi. Il giovane confesserà tutta la verità alla moglie, che scossa sentirà il bisogno di raccontare tutto ad Halit sebbene poi cambi idea all'ultimo momento. Allo stesso tempo, Ender riuscirà a fare pace sia ad Yigit che a Erim.

Yildiz, invece, farà un colloquio con una babysitter per suo figlio ma rinuncerà ad assumerla per le richieste esose di stipendio. La donna proporrà ad Aysel di svolgere il lavoro di tata a meno soldi. La sorella di Zeynep sarà poi invitata a cena da Halit in un ristorante. All'uscita, l'imprenditore e la donna incontreranno Nadir, diventato nel frattempo socio alla pari dell'azienda Argun.

Kaya e Leyla travolti dalla passione

Le anticipazioni settimanali della dizi turca rivelano che Halit mostrerà ad Yildiz la casa acquistata per il loro figlio per poi chiederle di tornare insieme. La ragazza apparirà confusa e per questo chiederà aiuto ad un'amica.

Intanto Kaya e Leyla verranno travolti dalla passione al termine di una cena.

Ender ordinerà alla segretaria di stare lontano dall'uomo, ricordandole che è il padre di suo figlio. Allo stesso tempo, Kaya informerà Yigit di avere una storia con Leyla e di voler presentarla in famiglia. La relazione non sarà vista di buon occhio da Ender, che proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia.

Yigit, invece, implorerà a Lila di perdonarlo ma lei apparirà decisa a chiedere il divorzio. Halit scoprirà che Nadir ha una complice inaspettata.

Infine Akin proporrà a Zehra di rendere pubblica la loro collaborazione e per questo chiederanno aiuto a Kaya per redigere il contratto.

Kaya ha cercato di stabilire un rapporto con Yigit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine marzo su Canale 5, le rivelazioni di Ender hanno sconvolto tutti quanti in particolare i figli.

Erim e Yigit si sono rifiutati di parlare con lei, credendo che abbia inventato tutto. Il figlio maggiore non ha perdonato la madre per averlo abbandonato dopo il parto. Anche Erim ha disapprovato la condotta di Ender, accusandola di avergli detto alcune menzogne. Yildiz, intanto, ha provato a consolare la donna con la sua solita ironia.

Lila ha appoggiato l'idea di suo padre di far annullare le nozze con Yigit. Quest'ultimo si è apposto a firmare i documenti. Allo stesso tempo, Kaya ha cercato di stabilire un rapporto col figlio appena ritrovato.