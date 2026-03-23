A catturare l’attenzione nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, sarà anche il new entry Nadir Kılıç (Hakan Karahan), il peggior nemico di Halit Argun (Talata Bulut). Dalle anticipazioni, si evince che appena Yildiz Yilmaz (Eda Ece) si separerà dal marito, Nadir approfitterà subito dell’occasione per bussare alla sua porta e chiederle di diventare sua moglie.

Yildiz e Halit divorziano

Prossimamente, a seguito del ritorno di Zerrin a Istanbul, Yildiz scoprirà che il marito Halit la tradisce con la nuova segretaria Leyla. A quel punto, Yildiz lascerà la villa Argun insieme al figlio Halitcan, e troverà di nuovo ospitalità dall’amico Emir.

Anche se Halit negherà di averla tradita, Yildiz si servirà dell’aiuto dell’avvocato Kaya per annullare il suo matrimonio.

Dopo aver aggredito fisicamente la nuova rivale Leyla alla Holding Argun, Yildiz riuscirà a divorziare da Halit. Prima della separazione ufficiale, per non rimanere senza soldi, la giovane costringerà l’imprenditore a darle un mantenimento mensile, e ad acquistare una casa per loro figlio Halitcan.

Yildiz chiede a sua madre Asuman di tornare a Istanbul

A quel punto, Yildiz inviterà sua madre Asuman a tornare in città, per aiutarla con il bambino. Dopo essere andata a vivere nella nuova casa, Yildiz riceverà la visita inaspettata di Nadir, l’ex socio di Halit. L’uomo sorprenderà Yildiz chiedendole di sposarlo, e le darà tutto il tempo necessario per dargli una risposta.

Inoltre, prima di andarsene via, Nadir assicurerà alla giovane che saprà renderla felice più di Halit. Intanto, Yildiz potrà continuare a contare sulla vicinanza di Ender e Caner.

Riepilogo: Nadir ha avviato la sua vendetta contro Halit

Nella terza stagione, ha fatto il suo ingresso Nadir, colui che ha manipolato Sahika, per vendicarsi del suo ex socio Halit. L’uomo ha avviato la sua vendetta contro Argun, per avergli fatto scontare tanti anni di carcere. In particolare, i telespettatori di Canale 5 hanno appreso che Halit in passato ha accusato Nadir di affari illeciti. Una volta libero, Nadir l’ha fatta pagare ad Halit, assumendo il controllo di metà delle quote della Holding Argun tramite un prestanome.