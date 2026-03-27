Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz Yilmaz avrà un ripensamento: accetterà di sposare Nadir Kılıç, il nemico del suo ex marito Halit Argun.
Nadir chiede a Yildiz di sposarlo
Yildiz obbligherà Halit a concederle il divorzio, appena scoprirà che ha intrapreso una relazione clandestina con la nuova segretaria Leyla. Per riuscire nel suo intento, Yildiz si servirà dell’aiuto dell’avvocato Kaya. Non appena sarà una donna libera, Yildiz andrà a vivere in una casa che Halit acquisterà per loro figlio Halitcan su sua richiesta. A quel punto, la giovane inviterà la madre Asuman a tornare a Istanbul per trasferirsi da lei.
Intanto, Nadir coglierà l’occasione per continuare a corteggiare Yildiz, fino ad arrivare a chiederle di sposarlo. Temendo di scatenare la furia dell’ex marito Halit, Yildiz rifiuterà la proposta di matrimonio di Nadir.
Halit furioso con Yildiz, Leyla si finge incinta
Successivamente, Yildiz chiederà a Nadir di voler lavorare nel canale televisivo di sua proprietà come conduttrice del meteo. Dopo essere stata assunta, la giovane presenterà la trasmissione anche insieme al figlio Halitcan. La reazione di Halit non si farà attendere, visto che si arrabbierà tantissimo con Yildiz, per aver mostrato il loro bambino alle telecamere senza la sua approvazione.
Convinto di avere tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore di Yildiz, Nadir accetterà di farle una sorpresa su invito di Ender.
In particolare, quest’ultima convincerà Nadir a organizzare la festa di compleanno a Yildiz. Intanto, Leyla farà credere ad Halit di aspettare un figlio da lui, ma fingerà di aver abortito, quando l'uomo si mostrerà disinteressato.
In seguito, Leyla cercherà di farsi accettare dai figli di Halit, invece Yildiz prenderà una decisione affrettata. Appena verrà a conoscenza della gravidanza di Leyla, Yildiz sorprenderà Nadir, dicendogli di essere intenzionata a diventare sua moglie.
Riepilogo sull’arrivo di Nadir a Istanbul
Di recente, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito all’arrivo di Nadir a Istanbul. L’uomo si è rivelato l’ex socio di Halit, deciso a fargliela pagare per averlo fatto arrestare in passato.
Inoltre, Nadir ha deciso di prendere in mano la situazione, dopo aver ordinato alla sua complice Sahika di lasciare la città, per non essere riuscita a sposare Halit. A seguito del ricovero di Halit in ospedale per essere stato avvelenato da Sahika, Nadir ha iniziato ad avvicinarsi ai familiari del suo nemico.