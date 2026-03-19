L’ennesima crisi coniugale tra Yildiz Yilmaz e Halit Argun, movimenterà i nuovi episodi di Forbidden Fruit. Questa volta, la giovane si scaglierà fisicamente contro Leyla, la nuova amante di suo marito. Erim invece abbandonerà villa Argun.

Yildiz si trasferisce di nuovo da Emir dopo aver scoperto l’infedeltà di Halit

Presto, si assisterà al ritorno di Zerrin, quando Halit insisterà per far finire il matrimonio tra la secondogenita Lila e Yigit. In seguito, Zerrin metterà in guardia Yildiz sul rapporto tra Halit e la nuova segretaria Leyla. A quel punto, Yildiz seguirà Argun e lo sorprenderà proprio insieme a Leyla, nella casa che le ha acquistato per i loro incontri clandestini.

Scoperta l’infedeltà del marito, Yildiz tornerà a vivere a casa dell’amico Emir con il figlio Halitcan. Il giorno seguente, Yildiz farà sapere all’avvocato Kaya di voler divorziare da Halit.

Yildiz obbliga Halit a concederle il divorzio

Intanto, Halit sarà costretto a dare delle spiegazioni ai figli Erim, Lila e Zehra sulla sua relazione segreta con Leyla. Erim si infurierà, appena suo padre sosterrà che Yildiz ha frainteso la situazione. Soprattutto, la dura reazione di Erim non si farà attendere, quando Halit sarà in procinto di schiaffeggiarlo. Senza alcun preavviso, il giovane si trasferirà dalla madre Ender e dal patrigno Kaya. Anche Lila vorrà lasciare la villa, visto che dirà a Zehra di voler acquistare un appartamento con l’aiuto di sua madre Zerrin.

In seguito, Yildiz obbligherà Halit a firmare le carte del divorzio, dopo aver aggredito Leyla alla Holding Argun. A catturare l’attenzione sarà anche Nadir, giunto a Istanbul per vendicarsi del suo vecchio socio Halit. Con il passare dei giorni, il new entry dimostrerà di essersi preso una cotta per Yildiz.

Riepilogo: Yildiz ha già chiesto il divorzio ad Halit

Dopo essersi ricongiunta con il figlio Halitcan, che era stato scambiato alla nascita da Sahika, Yildiz ha chiesto il divorzio ad Halit. Ender invece, ha attuato un piano per allontanare Sahika dal suo ex marito Halit in maniera definitiva. In particolare, la donna ha fatto sparire i documenti per il divorzio tra Halit e Yildiz, con l’obiettivo di farli tornare insieme.