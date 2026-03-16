Le trame degli appuntamenti turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sahika metterà in atto un folle piano dopo aver capito di essere stata presa in giro da Ender. La donna ordinerà a due finti poliziotti di arrestare Yigit per spaventare sua cognata e Kaya.

Ender rivela il piano di Sahika ad Yildiz

Ender sarà costretta a scendere a patti con Sahika per evitare che Yigit venga denunciato alla polizia. La darklady chiederà alla cognata di aiutarla a prendere il controllo dell'azienda Argun. La donna vorrà che Ender faccia il doppio gioco con Nadir e cerchi di mandare a monte le nozze tra Halit e Yildiz.

Sahika chiederà alla sua alleata di spingere Leyla tra le braccia dell'imprenditore. Ma la sorella di Yigit non se la sentirà di tradire Yildiz e per questo le racconterà tutto quello che sta accadendo alle sue spalle.

La polizia arresta Yigit davanti ad Ender e Kaya

Le anticipazioni rivelano che Sahika scoprirà che Ender sta facendo il doppio gioco con lei. La donna furiosa metterà in azione un folle piano per fargliela pagare cara. Una serata, la polizia farà irruzione alla tenuta di Ender per portare in arresto Yigit con l'accusa di tentato omicidio davanti ai genitori. La donna capirà che dietro all'arresto c'è la mano di Sahika, pronta a far del male al nipote per raggiungere il suo obbiettivo.

Ender e Kaya raggiungeranno il commissariato dove andranno incontro ad un'inaspettata sorpresa. La coppia scoprirà che Yigit non è stato arrestato. Il pubblico apprenderà che Sahika ha messo in scena il finto arresto del nipote per spaventare Ender

Halit ha chiesto a Sitki di spiare le mosse di Yildiz

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà marzo su Canale 5, Yildiz si è trasferita a casa di Ender col bambino avuto da Halit. Kaya ha assunto la difesa della donna nella causa di divorzio contro l'imprenditore. Allo stesso tempo, l'avvocato e Leyla hanno passato una romantica serata fin quando lui ha provato a baciarla. La donna in lacrime ha respinto Kaya, dimostrando di nascondere un doloroso segreto.

Sitki, invece, ha spiato Yildiz su richiesta di Halit. Quest'ultimo è intenzionato a cogliere in fallo sua moglie, che gli ha appena chiesto di divorziare. Yildiz ha scoperto le intenzioni di Halit ed insieme ad alcuni complici li hanno teso una trappola. La sorella di Zeynep ferita ha deciso di non subire passivamente l'umiliazione, ribaltando la situazione a suo favore, mettendo in ridicolo Halit.

Infine Ender è riuscita a restituire una parte dei soldi arretrati e durante un incontro ad una galleria d'arte ha iniziato a sospettare che Fehmi avesse un legame diretto con Sahika.