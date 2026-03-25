Gli spoiler degli appuntamenti turchi di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Yildiz divorzierà da Halit in seguito al tradimento di lui con Leyla. Nadir approfitterà di questo momento per chiedere alla donna di diventare sua moglie.

Yildiz divorzia da Halit dopo il tradimento con Leyla

Tutto inizierà quando Yildiz abbandonerà villa Argun appena scoprirà che Halit ha una relazione extraconiugale con Leyla. L'imprenditore cercherà di negare ogni coinvolgimento con la sua segretaria ma la moglie non vorrà sentir ragioni.

La donna chiederà a Kaya di aiutarla nella sua causa di divorzio. La sorella di Zeynep farà in modo che Halit dia al loro figlio un cospicuo mantenimento mensile e gli intesti una casa per quando diventerà grande. Yildiz esigerà una vita piena di agi e per questo chiederà ad Asuman di lasciare Bursa e trasferirsi da lei per prendersi cura di Halitcan. In questa circostanza, la donna potrà contare sull'aiuto di Caner ed Ender finché non ci sarà un imprevisto.

Yildiz riceve una proposta di nozze da Nadir

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz riceverà la visita di Nadir, che le farà una proposta di matrimonio in modo molto romantico. La sorella di Zeynep prenderà tempo per rispondere alla proposta dell'imprenditore che le suggerirà di rifletterci bene poiché con lui potrà fare una vita da signora.

Kaya ha scoperto che Yigit è suo figlio

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine marzo in televisione, Sahika ha organizzato una cena a villa Argun per festeggiare il suo fidanzamento ufficiale con Halit. Le cose hanno preso un'altra piega con l'arrivo inaspettato di Ender, la quale ha dichiarato di essere sicura che il signor Argun non fosse convinto a divorziare da Yildiz. Le parole hanno mandato su tutte le furie Sahika, che è passata al contrattacco. La ragazza ha confidato a tutti quanti che Yigit è il figlio segreto di Kaya ed Ender. Non contenta, la darklady ha detto che suo nipote è il marito di Lila visto che i due si sono sposati all'oscuro di tutti.

Rivelazioni che hanno sconvolto tutti i partecipanti.

Kaya è apparso furioso e per questo si è scagliato contro Ender, che non gli aveva rivelato di essere rimasta incinta di lui. L'avvocato desideroso di costruire un rapporto con Yigit ha cercato un confronto con lui, spiegandogli che non sapeva della sua esistenza. L'uomo ha chiesto al ragazzo di andare a vivere con lui. Halit fuori di sé ha sbattuto tutti fuori dalla villa, compresa Sahika, rea di non averlo avvisato delle nozze tra Lila e Yigit. L'uomo ha proposto ad Yildiz di tornare a vivere alla tenuta insieme al piccolo Halitcan.