Gli spoiler degli appuntamenti turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Ender e Kaya accetteranno l'ordine di Yigit di diventare marito e moglie. La novità giungerà a Sahika, la quale proverà a sabotare la cerimonia nuziale.

Yigit chiede ad Ender e Kaya di sposarsi

Kaya si avvicinerà sempre di più a Leyla avviando una storia d'amore con lei che terminerà con lo sposalizio con Ender. L'avvocato scoprirà che Yigit è suo figlio grazie ad una rivelazione di Sahika, fatta nel corso di una festa alla tenuta Argun. L'uomo dirà al primogenito di essere pronto a riconoscerlo come suo.

Yigit, a questo punto, farà una richiesta particolare a Kaya ed Ender. Il ragazzo convocherà entrambi all'interno di un locale, dove li chiederà di contrarre matrimonio per formare la famiglia che ha sempre desiderato. I due ex amanti appariranno spiazzati ma Yigit sarà inflessibile nella sulla richiesta. Il ragazzino pretenderà che diventino marito e moglie, minacciando di chiudere i rapporti con loro in caso contrario.

Sahika prova a mandare a monte le nozze di Ender

Dagli spoiler della dizi turca si evince che Yigit deciderà di sparire per un po' facendo preoccupare entrambi i genitori ancora riluttanti alle nozze. Ender e Kaya, a questo punto, asseconderanno la richiesta del figlio dopo averlo ritrovato a casa di Akin.

Nel frattempo, Sahika correrà a informare Erim, sperando che mandi a monte le nozze della madre. Il ragazzino reagirà male ma Yigit ed Ender riusciranno a placare la sua rabbia, giurandoli che il matrimonio sarebbe avvenuto senza prima avvertirlo. I due ex amanti diventeranno marito e moglie per la gioia di Yigit. Kaya non apparirà molto felice visto che Leyla troncherà con lui, non accettando di essere la sua segretaria.

Sahika ha ordinato a Yigit di prendere le distanze da Lila

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi ad inizio marzo su Canale 5, Yildiz è apparsa sconvolta dopo la scoperta che il bambino che ha partorito non è di Halit. Leyla ha suggerito alla donna di effettuare un test di maternità per capire se il neonato fosse scambiato in culla.

Il pubblico ha scoperto che Sahika ha scambiato Halitcan alla nascita con un altro di una coppia in partenza per l'Australia. Ender ha provato ad usare Altin come informatrice sulle attività di Sahika, andando incontro ad una spiacevole scoperta. La governante è infatti in combutta con la darklady, che nel frattempo ha ordinato ad Yigit di prendere le distanze da Lila. La richiesta non è stata presa nei migliori dei modi dal ragazzo, che ha iniziato a provare qualcosa per la giovane.