Cambio di programmazione per Forbidden Fruit che, dal prossimo 22 marzo, andrà in onda anche la domenica pomeriggio. Oltre alla serie con Ender e Yildiz, nel pomeriggio festivo verranno trasmessi anche La forza di una donna e Beautiful. Le tre soap occuperanno la fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30, lasciata libera dal pomeridiano di Amici.

Le soap di Canale 5 sbarcano anche alla domenica pomeriggio

Dal 22 marzo prossimo cambia la programmazione della domenica pomeriggio di Canale 5 a seguito dello stop del pomeridiano di Amici che si appresta a debuttare sabato 21 marzo nella fascia serale della rete.

Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna, andranno ad occupare la fascia oraria lasciata libera dal Talent di Maria De Filippi. Le vicende di casa Forrester andranno in onda dalle 14 alle 14:40, seguite da un episodio inedito di Forbidden Fruit e, alle 15:15, dalle vicende di Bahar e della sua famiglia, che proseguiranno sino alle 16:30, orario in cui la linea passerà a Verissimo. A questo punto, le tre soap Tv di Canale 5 andranno in onda sette giorni su sette, per la gioia dei tantissimi fan.

Forbidden Fruit, cosa succede nelle prossime puntate

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit Ender Çelebi continuerà ad indagare su mister X, ossia l'uomo che c'è dietro a Sahika. Ender e Yildiz continueranno a portare avanti la loro alleanza segreta per distruggere Şahika.

Le due cercheranno di isolarla, grazie all'aiuto inconsapevole di Erim, Zehra e Lila. Ender cercherà di convincere Yildiz a riconciliare con Halit ma la bionda non ne vorrà sapere. Lila continuerà a frequentare Yigit, il quale la stupirà con una proposta di matrimonio. Consapevole che il padre Halit non darà mai il suo benestare a questa relazione, Lila deciderà di sposare Yigit in gran segreto.

Forbidden Fruit in onda anche il giovedì in prima serata

Grazie agli eccellenti ascolti fatti registrare dalla soap nel day feriale, con una media di 2,4 milioni di telespettatori a puntata, Mediaset ha deciso di promuovere Forbidden Fruit in prima serata. Le vicende della famiglia Argun, dallo scorso 12 marzo, vanno in onda infatti anche il giovedì in prima serata, andandosi a scontrare con la concorrenza di Rai 1 che, nella stessa serata, trasmette gli episodi inediti di Don Matteo 15.