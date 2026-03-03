Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da mercoledì 4 a venerdì 13 marzo a partire dalle 14:05, promettono sviluppi carichi di tensione e forti emozioni. Al centro delle storie ci saranno la drammatica scoperta dello scambio di neonati orchestrato da Sahika, la sofferenza di Yildiz che precipita nella disperazione dopo i risultati dei test di paternità, e la rottura definitiva con Halit. Intanto, la convivenza forzata tra Yildiz ed Ender apre un nuovo capitolo di alleanze e vecchi rancori superati, mentre la famiglia Argun si trova a dover affrontare la notizia di un nuovo fratellino, scioccando in particolare Erim.

Sullo sfondo, Kaya e Leyla vivono alti e bassi nel loro rapporto, tra gesti romantici e incomprensioni, e Sahika muove le sue pedine per destabilizzare i fragili equilibri.

Yildiz scopre lo scambio di neonati e chiede il divorzio

Nelle prossime puntate, la verità sul bambino di Yildiz sconvolge ogni certezza. Dopo che i primi test di paternità danno esito negativo, Sahika gioca d’anticipo e si mostra sicura che la verità non potrà mai venire a galla: è stata lei a scambiare il figlio di Yildiz e Halit con un altro neonato. Nonostante le analisi ripetute in diversi laboratori diano sempre lo stesso risultato, Leyla insinua il dubbio che ci sia stato uno scambio in ospedale. Quando Ender costringe il direttore della clinica a collaborare, si scopre che la famiglia che ha preso il vero figlio di Yildiz è partita per l’Australia.

Il colpo di scena arriva quando Halit riesce a rintracciare la famiglia e a riportare a casa il piccolo, confermando così la sua paternità. Ma la pace dura poco: Yildiz, esasperata dalla situazione e dagli intrighi, rifiuta la proposta di Halit di tornare a vivere insieme e gli presenta ufficialmente i documenti per il divorzio. Kaya, suo avvocato, le consiglia di trasferirsi da Ender per evitare problemi durante la causa. La decisione di Yildiz segna la fine definitiva del suo matrimonio, mentre Sahika cerca di insinuare in Halit il sospetto di una relazione tra la moglie e Emir, alimentando ancora di più la tensione.

Nuove alleanze e vecchi rancori tra Ender e Yildiz, tensioni per Erim e Lila

La convivenza tra Yildiz e Ender, che condividono ora lo stesso appartamento insieme ad Asuman e al piccolo Halit Can, si rivela sorprendentemente pacifica. Le due donne, un tempo acerrime rivali, ora sembrano aver deposto le armi e condividono momenti di vita quotidiana, lasciandosi alle spalle i dissapori che le avevano separate. Intanto, Halit annuncia ai figli l’arrivo del nuovo fratellino, una notizia che sconvolge profondamente Erim. Sahika, che aveva architettato lo scambio di neonati, tenta il tutto per tutto per non essere smascherata, affidandosi a Yigit affinché convinca Erim a studiare all’estero. Inoltre, la donna cerca di allontanare Lila da Yigit, facendogli credere che così la ragazza si legherà ancora di più a lui.

Le incomprensioni e i giochi di manipolazione non risparmiano nessuno: Lila soffre per il comportamento freddo di Yigit, mentre tra Kaya e Leyla ci sono sentimenti in bilico tra romanticismo e paura di lasciarsi andare. Nel frattempo, Zehra continua a inseguire la sua carriera letteraria, cercando di convincere il padre Halit a farsi rappresentare dal suo agente.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nell’episodio andato in onda martedì 3 marzo, Kaya si è mostrato sempre più vicino a Leyla: dopo averla riaccompagnata a casa, ha però dovuto fare i conti con la gelosia di Sibel che, rispondendo a una telefonata di Kaya, gli ha fatto credere che Leyla fosse impegnata con un altro uomo. Sul fronte familiare, Zehra ha ricevuto una notizia che l’ha riempita di gioia: il suo libro, appena pubblicato, è già esaurito e verrà presto ristampato.

Nel frattempo, per Yildiz è finalmente arrivato il tanto atteso giorno del parto, segnando così l’inizio di una nuova fase della sua vita, ignara della tempesta che sta per abbattersi sulla sua famiglia.