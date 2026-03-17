Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Halit Argun rovinerà la festa di compleanno di Yildiz Yilmaz dopo una discussione con Leyla. L'uomo accuserà di superficialità la moglie, che ferita scapperà di casa.

Leyla gelosa scoperto che Halit ha acquistato un regalo per Yildiz

Leyla diventerà l'amante di Halit grazie ad un piano ideato da Sahika e Nadir. L'imprenditore acquisterà un appartamento per incontrare la donna di nascosto. Nel frattempo, Halit apparirà entusiasta quando Yildiz organizzerà la sua festa di compleanno con diversi invitati, non potendo permettersi alcuni scandali riguardanti la sua vita privata.

Il signor Argun acquisterà un regalo alla moglie presso un gioielliere. Il gesto farà arrabbiare Leyla, che organizzerà un piano per sabotare il party. La donna avrà intenzione di mandare a monte la festa ad ogni modo, dimostrando di essersi presa una vera cotta per Halit.

Il signor Argun rovina il compleanno della moglie

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Leyla dimostrerà di non voler interrompere la relazione extraconiugale con Halit, sopratutto quando scoprirà che lui ha organizzato un party per Yildiz. La donna dirà all'imprenditore di voler lasciare il posto da segretaria, non riuscendo a sopportare di essere la sua seconda scelta. Leyla metterà quindi Halit alle strette. Una volta tornato a casa, l'imprenditore si arrabbierà con Yildiz quando lo prenderà in giro per una lisca di pesce che gli andrà di traverso durante la cena.

Halit urlerà alla moglie di essere stufo del suo comportamento superficiale e di voler annullare la festa di compleanno. La donna scapperà da villa Argun trovando riparo da Leyla.

Il mattino seguente, Yildiz revocherà tutti gli inviti per il party mentre la rivale festeggerà per la sua vittoria. Allo stesso tempo, Ender scoprirà la tresca tra l'ex marito e Leyla e deciderà di parlarne con Yildiz.

Yildiz ha messo in ridicolo Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà marzo in Italia, Ender è riuscita ad ottenere gli arretrati che Halit le doveva dopo il divorzio. Sahika, invece, ha provato a convincere il signor Argun che Yildiz ha una storia con Emir. Zehra ha ottenuto un'intervista televisiva, apparendo felicissima di poter parlare del suo libro.

Sitki, invece, ha ottenuto d'occhio Yildiz su indicazione di Halit, che ha voluto spiare i suoi movimenti per sfruttarlo nella causa di divorzio. Ma la sorella di Zeynep si è accorta di essere pedinata ed ha studiato un modo per ridicolizzare il marito con l'aiuto di alcuni complici.