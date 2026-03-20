Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5, Halit tradirà Yildiz, iniziando una storia extraconiugale con Leyla. Quest'ultima ordinerà all'amante di annullare la festa di compleanno della rivale se non vuole perderla.

Leyla diventa l'amante di Halit

Leyla diventerà la segretaria dell'Argun Holding dopo aver stretto un'alleanza con Sahika e Nadir. La donna riuscirà a diventare l'amante di Halit dopo aver seguito i consigli della sorella di Kaya. L'imprenditore deciderà di tenere nascosta la tresca, arrivando persino a comprare un immobile nel quale incontrarla appena possibile.

Leyla conquisterà un posto sempre più importante nel cuore di Halit, tanto da metterlo di fronte ad una scelta.

Yoldiz, nel frattempo, deciderà di festeggiare il suo compleanno alla presenza di molti amici a villa Argun. Halit si dimostrerà entusiasta dall'idea della moglie e per questo chiederà ad un gioielliere di confezionarle un monile come regalo. Tutto filerà liscio fin quando Leyla scoprirà i piani di Yildiz.

Leyla impone ad Halit di annullare la festa di compleanno di Yildiz

Dagli spoiler si apprende che Leyla imporrà ad Halit di annullare il party della rivale, minacciando di lasciarlo dopo aver fatto le valigie. L'ombra di un nuovo scandalo giungerà all'orizzonte ed Halit finirà per prendere una decisione sbagliata.

L'imprenditore incalzato dall'amante deciderà di annullare il party di Yildiz. L'uomo cercherà una valida scusa per cancellare il compleanno. Durante una cena, Yildiz prenderà in giro Halit per aver ingerito una spina di pesce. Quest'ultimo approfitterà di questo momento per disdire la festa ed andarsene via dalla tenuta. Halit si trasferirà dall'amante mentre la moglie sarà impegnata ad annullare gli inviti.

Yigit e Lila sono diventati marito e moglie in gran segreto

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit trasmesse su Canale 5, Ender e Yildiz si sono alleate per combattere Sahika. Le due donne per cercare di fermare le darklady hanno fatto invogliare Halit a formare una famigliare. Intanto, Caner ha fatto sparire un fascicolo della richiesta di divorzio da parte di Yildiz per prendere del tempo.

Akin, invece, ha spinto Zehra a fare sempre più video con la matrigna, facendole credere che il canale online stia avendo molto successo.

Ender, Caner e Asuman, intanto, hanno tramato per rimettere insieme Halit e Yildiz. Quest'ultima non è apparsa intenzionata a ridare una seconda chance all'imprenditore, che nel frattempo le ha ridato i gioielli di famiglia. Infine Lila e Yigit sono diventati marito e moglie in gran segreto.