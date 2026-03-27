Le trame degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Yigit farà ritorno dall'estero in compagnia di Vivian, con la quale avrà iniziato una storia d'amore. Il fratellastro di Erim informerà della bella novità Ender e Kaya che avranno due reazioni differenti.

Yigit torna dall'estero con Vivian

Kaya offrirà ad Yigit la possibilità di andare a studiare all'estero. Il giovane accetterà di allontanarsi per un po' di tempo da Istanbul dopo i fatti accaduti in famiglia. Yigit apparirà sofferente per la rottura definitiva con Lila e per questo vorrà voltare pagina in un altro luogo.

Ma la ragazza deciderà di sorprendere l'ex fidanzato in occasione del suo ritorno in Turchia. Lila si recherà in aeroporto dove andrà incontro ad una brutta sorpresa quando vedrà Yigit scendere dalla scaletta mano nella mano ad una ragazza di nome Vivian. La figlia di Halit sconvolta si nasconderà per non farsi vedere da Yigit.

Il fratellastro di Erim presenta la fidanzata a Kaya ed Ender

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yigit prenderà un taxi con Vivian per recarsi a casa dove avverranno le presentazioni ufficiali con Kaya ed Ender. La modella non saprà una parola di turco perché nata e cresciuta in Francia. L'avvocato si dimostrerà accogliente con la fidanzata del figlio mentre Ender eviterà ogni contatto con lei.

Vivian, invece, apparirà molto educata e vestita con abiti piuttosto succinti.

Sahika stringerà un'amicizia sempre più forte con la nuova arriva per infastidire Ender. Erim, invece, rimprovererà Yigit per aver dimenticato troppo in fretta Lila al termine di un concitato dialogo. Il giovane informerà il fratellastro che la storia con Vivian non è seria. Erim, a questo punto, crederà che Yigit si sia presentato con la modella solo per ingelosire Lila anche se lui negherà tale ipotesi. Sahika approfitterà di questo per tendere una trappola, facendo credere a Lila che Ender abbia accolto Vivian a braccia aperte.

Halit ha incontrato Nadir in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine marzo su Canale 5, Nadir è molto deluso da Sahika, che non è riuscita a far capitolare Halit.

L'uomo ha imposto alla darklady di lasciare immediatamente la città. La donna ha fatto i bagagli ma prima della partenza ha sferrato un ultimo attacco. Sahika ha tentato di avvelenare Yildiz, Aysel, Ender e Halit. Quest'ultimo è finito in ospedale dove si è convinto di aver riconosciuto qualcuno che conosceva molto bene. L'imprenditore si è allarmato, tanto che il personale medico gli ha spiegato che i farmaci sono i responsabili delle sue allucinazioni.