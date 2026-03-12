Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Leyla stringerà un'alleanza con Sahika per vendicarsi di Yildiz Yilmaz. La sorella di Kaya accetterà di aiutare la giovane a patto che diventi la nuova moglie di Halit.

Yildiz crede che Leyla abbia una storia clandestina con Halit

Yildiz vedrà alcune foto tra suo marito Halit e Leyla, diventata nel frattempo la sua segretaria dopo aver smesso di lavorare per Kaya. La sorella di Zeynep all'oscuro che sia un piano di Sahika telefonerà sia all'imprenditore che all'amica, i quali eviteranno di dirle che hanno pranzato insieme.

Yildiz, a questo punto, crederà che i due abbiano una storia clandestina e per questo si metterà in contatto con Ender per fargliela pagare. Quest'ultima deciderà di liberarsi di Leyla, con la quale avrà un rapporto turbolento mentre eviterà di dire ad Yildiz che Sahika voleva distruggere il suo matrimonio.

Leyla si allea con Sahika per vendicarsi di Yilmaz

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ender organizzerà una trappola per disinnescane Leyla e costringerla ad abbandonare la città grazie all'aiuto di Caner ed Emir. Questi ultimi spediranno a Kaya una fotografia della donna in abbigliamento intimo. Subito dopo, Emir inviterà Leyla a pranzare in un ristorante dove Ender l'accuserà di cercare di rubarle Kaya.

La segretaria scapperà dal posto in preda all'imbarazzo più totale per poi dare le sue dimissioni ad Halit.

Qualche minuto prima della partenza per Smirne, Leyla ascolterà una telefonata di Emir, capendo che dietro l'inganno c'è la mano di Yildiz, che considerava fino a quel momento un'amica. La donna rinuncerà a partire al termine di un confronto acceso con Yilmaz, alla quale giurerà di fargliela pagare cara. Leyla raggiungerà poi l'albergo, dove chiederà aiuto a Sahika per contrastare Yildiz. La darklady accetterà volentieri a patto che la sua alleata diventi la nuova moglie di Halit grazie ai suoi suggerimenti.

Yildiz capisce che il suo bambino è stato scambiato in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad metà marzo su Canale 5, Yildiz ha effettuato un test di maternità scoprendo che il neonato non è suo ma che c'è stato uno scambio in culla in ospedale.

Ender, a questo punto, ha preso in mano la situazione, dirigendosi dal direttore della struttura per fornirle tutte le nascite avvenute lo stesso giorno di Halitcan. Yigit, invece, ha dovuto dire addio a Lila nonostante abbia iniziato a provare dei veri sentimenti per lei. Infine Zehra ha scoperto che il suo primo libro è un grande successo in tutte le librerie della Turchia.