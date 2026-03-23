Nelle puntate di Forbidden Fruit in programma su Canale 5 da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile 2026, Halit Argun esigerà che la sua ex Sahika Ekinci faccia subito ritorno in città, dopo aver scoperto che ha tramato alle sue spalle.

Yigit Ekinci invece scomparirà nel nulla, a seguito di una discussione accesa con la madre Ender Celebi.

Yildiz chiede a Aysel di badare a suo figlio

Yildiz non assumerà una tata dopo un colloquio, poiché pretenderà una cifra troppo alta. A quel punto, la giovane chiederà ad Aysel di badare al suo piccolo Halican, in cambio di metà del compenso.

Sempre a proposito di Yildiz, Halit le mostrerà la casa acquistata per loro figlio Halitcan e le proporrà di tornare insieme. Parecchio confusa, Yildiz farà una lista insieme a Leyla, in cui elencherà i difetti e pregi del marito.

Halit scopre l’alleanza tra Nadir e Sahika

Successivamente, Halit verrà a conoscenza che il suo peggior nemico Nadir ha un'alleata inaspettata, ovvero Sahika. A quel punto, l’imprenditore rintraccerà la sua ex fidanzata in Svizzera, e ordinerà ai suoi uomini di riportarla a Istanbul.

Dopo aver ordinato ai suoi genitori Kaya ed Ender di sposarsi, Yigit farà perdere le proprie tracce. Per concludere, Ender e Kaya avvieranno le ricerche per trovare loro figlio.

Riepilogo: Sahika ha annunciato che Yigit è figlio di Ender e Kaya

Di recente, all’insaputa di Halit, Sahika ha organizzato una festa per celebrare il loro fidanzamento. Nel corso della serata, Ender ha fatto irruzione senza alcun preavviso e ha svelato a Sahika che Argun non vuole più divorziare da Yildiz. La reazione di Sahika è stata durissima: si è vendicata, facendo sapere a tutti i presenti che in realtà Yigit è figlio di Ender e Kaya. Sahika è scesa nel dettaglio, rivelando che Ender ha abbandonato Yigit dopo averlo partorito. Sempre in tale circostanza, Sahika ha annunciato le nozze segrete di Yigit e Lila. Con le sue confessioni, la nuova darklady ha scatenato un caos. Soprattutto, Kaya si è arrabbiato con Ender, per non averlo mai messo al corrente dell’esistenza di loro figlio. Tuttavia, dopo aver scoperto la verità, Kaya ha convinto Yigit ad andare a vivere con lui.