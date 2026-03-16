Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Sahika userà un’arma terribile per mettere Ender con le spalle al muro. Durante un confronto teso, la donna rivelerà di avere un video compromettente della notte in cui Yigit ha tentato di uccidere sua madre. Con questo segreto in mano, Sahika ricatterà Ender e le imporrà di lavorare per lei in gran segreto, dando il via a una pericolosa alleanza.

Halit assediato da Nadir ed Ender

Nell’azienda di Halit cambieranno molte cose, dopo l’acquisizione del nuovo socio. Halit scoprirà che si tratta di Nadir, il suo nemico giurato che cerca vendetta da quando Halit l’ha fatto finire in prigione.

Al fianco di Nadir ci sarà Ender. Scelta non casuale: Nadir la vorrà al suo fianco perché anche lei sarà molto arrabbiata con Halit, che l’ha costretta a vendere le sue quote.

In questo modo, Ender potrà avere la sua rivincita sul suo ex marito, che non resterà con le mani in mano. Nonostante abbia tentato di avvelenarlo, Halit farà tornare a Istanbul Sahika.

Sahika vuole metà della holding, Nadir e Halit sotto scacco

Il compito di Sahika sarà quello di spiare Nadir, ma la donna grazie alla sua arma vincente – i ricatti – riuscirà ad avere tutti sotto scacco. Con Halit fingerà di essere una brava complice, mentre con Nadir – il suo fidato Mister X – avrà intenzione di vendicarsi: visto che non le ha dato i soldi che le doveva per il lavoro svolto, pretenderà il doppio della cifra pattuita e metà delle azioni della holding.

Lui non avrà intenzione di accettare, allora Sahika penserà di puntare sulla complice di Nadir: Ender.

Sahika incastra Ender: ‘Ho il video di Yigit, ora lavorerai per me’

Le due avranno un confronto, in cui Sahika le farà una richiesta ben precisa: “D’ora in poi lavorerai per me. Non sarai più l’uomo di Nadir, ma il mio. E nessuno dovrà saperlo”. Ender, però, non vorrà collaborare con lei: “Devo dire che ammiro la tua fantasia, Şahika. Chi pensi di essere perché io debba diventare il tuo uomo?”.

“Sono la donna che conserva in cassaforte il video della notte in cui tuo figlio Yigit ha cercato di ucciderti”, dirà Şahika, sorprendendo Ender. “Tu hai nascosto la verità per proteggerlo e hai accettato di sposarti pur di non farlo soffrire… e adesso accetterai anche la mia proposta, per evitare che marcisca in prigione”.

L’obiettivo di Sahika sarà uno: “Manderò via Halit e Nadir da qui e prenderò io il controllo dell’azienda e tu mi aiuterai”. Resta solo una domanda: Ender accetterà davvero di diventare la sua alleata?