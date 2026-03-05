Negli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5, Halit non prenderà bene la storia d'amore tra Lila e Yigit. Il signor Argun umilierà il genero nel corso di una cena alla presenza anche della figlia e di Zerrin.

Halit disapprova la storia tra Lila e Yigit

Halit si adirerà quando scoprirà che Lila ha ricominciato a frequentare Yigit nonostante il divorzio. L'imprenditore minaccerà di spedire la figlia in America da sua madre per poi cambiare idea quando Erim si ribellerà alla sua autorità. Il ragazzino prenderà le difese della sorella, dicendo al padre che ormai sono grandi e quindi liberi di prendere una scelta in totale autonomia.

Halit, a questo punto, lascerà che Lila resti a Istanbul anche se chiederà a Zerrin di ritornare a casa, sicuro che disapprovi la storia della loro figlia con il primogenito di Ender.

Argun dice al genero che non è all'altezza di sua figlia durante una cena

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Zerrin non potrà fare a meno di notare che Lila prova dei sentimenti autentici per Yigit. La donna deciderà di aiutare la coppia a organizzare una cena per poter chiarire i vari punti di vista tra Kaya e Halit. Il signor Argun dichiarerà che Yigit non è all'altezza di sua figlia, poiché ancora in crisi per essere stato abbandonato dai suoi genitori e non è istruito come la sua erede. Halit dirà al genero che esiste una profonda differenza culturale con Lila e che molto presto lei si stancherà di lui, preferendolo ad un uomo più ricco.

Yigit arrabbiato lascerà la cena a metà seguito da Lila. Il ragazzo arrabbiato abbandonerà la fidanzata in mezzo alla strada durante il tragitto. Lila potrà tornare a casa solo grazie all'aiuto della polizia. L'avvenimento non piacerà ad Halit, il quale inizierà a credere che Yigit abbia alcuni problemi di natura mentale e che per questo debba stare lontano dalla figlia.

Sahika ha scambiato il vero figlio di Yildiz con un altro al momento del parto

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a inizio marzo su Canale 5, il test del Dna ha rivelato che Halitcan non è di Halit, lasciando sorpresa Yildiz. Ender ha approfittato di questa situazione per chiedere alla cameriera di spiare le mosse in casa Argun.

Allo stesso tempo, Yildiz ha chiesto ad Aysel di poter rifare il test di paternità e l'ha incaricata di prelevare un campione ad Halit. Sahika ha colto in flagrante la governante mentre stava prendendo un capello dell'imprenditore. Il nuovo esame ha dato esito negativo. Il pubblico ha scoperto che la darklady ha scambiato il vero figlio di Yildiz con un altro al momento del parto.

Infine Lila ha avuto un litigio con il padre che non le ha dato il permesso di andare a una festa.